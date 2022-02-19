自由開講》國民黨要為228翻盤竄改歷史！？

陳慶坤

沒有學校的孫文學校總校長張亞中，日前為著二二八國家紀念館前館長廖繼斌，指控現任館長楊振隆應屆齡退休、下架楊振隆。藉著此事，又逢228紀念日的來臨，張亞中說，他願意用所有退休金跟民進黨挑戰3項議題，包含228是歷史悲劇，不是有計劃而無情的大屠殺；228不是官逼民反；蔣介石不是228元兇？

在中國歷史，國共兩黨是最會竄改歷史的政黨，而且是現在進行式。中國國民黨竄改歷史，是建黨以來通過政治運動、政治宣傳、言論審查和調整課綱等方式對中國歷史、台灣歷史以及其自身黨史進行的修改。例如竊占台灣說光復台灣；型塑殺人如麻，被列為國際四大屠夫的蔣中正是「民族救星」；他的兒子蔣經國是如何親民等等，真是罄竹難書！

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張亞中認為，228有太多謊言，有人藉此遂行個人政治利益，呼籲國民黨在今年228前了解本質，在中常會確定意見表達立場；還強調228已75週年將屆，不能再拖了，台灣需要真善美；「真善美」含藏血腥的228何其冠冕堂皇？

張亞中說，他願意用所有退休金跟民進黨挑戰3項議題，包含228是歷史悲劇，不是有計劃而無情的大屠殺；228不是官逼民反；蔣介石不是228元兇。（本報資料照）

以往，228對藍營都是敏感話題，現在深藍的張亞中，質疑228事件，是否為其翻盤竄改歷史？之前經國七海文化園區暨圖書館開幕，更有學者開始肯定蔣經國對台灣的貢獻，期冀為兩蔣父子能「以功過相抵」公正的評價。「以功抵過」就是要開啟為極權主義者再度搽脂抹粉，甚至「模糊焦點」的叵測之心。尤其，對台灣安全與經濟發展有功，就是在位者的「恩德」之說，那是中國帝王政治下「皇恩浩蕩」的奴才思想罷了！

台灣轉型正義未了，馬上驪歌初唱！解散促進轉型正義委員會；再加上經國七海文化園區暨圖書館開幕，似乎諭示著一股政治言說的典範轉向。這也是張亞中之徒，打算開始翻盤、竄改歷史的最佳時機。

這種竄改歷史史實以及相關的概念和定義的做法，國民黨在台灣施行的特別的徹底淋漓盡致，達到黨國「真善美」的地步？荼毒著憨厚的台灣人，就如共產黨入腦、入門、入戶無所不用其極。

228有太多謊言，張亞中的結論是要台灣人死了活該？有計劃而無情的大屠殺，是因為台灣人不聽話！以後228就成為歌頌殖民極權主義蔣家王朝的功德了？

（哲學博士、大學助理教授）

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