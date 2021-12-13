自由開講》德瑞克說碳金融 （二）

德瑞克

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑。

上一期講到氣候變遷是這個時代人類的大課題，只要將溫室氣體（主要是二氧化碳）排放的總量控制好，基本上就有機會不讓氣溫升高的讓末日劇情產生。而碳金融恰好是達成此事的最重要工具。

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只要將溫室氣體（主要是二氧化碳）排放的總量控制好，基本上就有機會不讓氣溫升高的讓末日劇情產生。而碳金融恰好是達成此事的最重要工具。（https://www.freepik.com/）

等等，我們是不是漏掉了甚麼？怎麼一下子從環保議題跳到金融那邊去呢？給下一代一個好點的地球跟金錢有甚麼關係？

首先，我們得要理解，在工業革命之後，人類之所以加速排放二氧化碳，主要是為了求發展，多燒煤來發電，多發電能讓工廠運作，有更多產品被生產出來賣。國家經濟發展要好，二氧化碳排放就會多，國民生產毛額（GDP）在很大程度上跟二氧化碳排放是正相關的，特別是在那些發展中國家（已開發國家因為逐漸轉型為服務業主導GDP，相關性較低）。

也因此，在整個減碳過程，要嘛減少經濟成長，要嘛得產業轉型，而這兩者其實都是很痛苦的。

就像今年十月中國沿海省份大規模地拉閘限電，其實就是政府在強力執行縮減燒煤炭的火力發電使用，稱之為「能耗雙控」，導致的結果是工廠無法開工導致供應鏈大亂，民生短缺用電讓生活品質巨幅下降，怨聲載道，不得已中共政府只好再解除限電，再回頭大量的燒煤炭發電。上述這些就是二氧化碳減排過程中痛苦的副作用。

既然減排牽涉到產業轉型這麼痛苦，減排的好處短期內看不到也摸不著，就算真有好處，那也是全人類甚至後代子孫的，開公司賺錢的誰要認份誠懇的減排？

俗話說的好，「殺頭生意有人做，賠錢生意沒人做」。要驅動人類往某個方向移動，只有道德崇高是不足構成為誘因的，必須得有利益做前提。於是，資本與利益需要進來，遊戲規則開始建立，碳排放交易出現了。

這個事情很好理解，舉個簡單的例子。

台北市的垃圾費是隨袋徵收的，原本不收費的時候，丟多少垃圾都不用錢，人們並沒有強烈動機做垃圾減量或者資源回收。而如果垃圾費改成隨袋徵收的，要是你產生的垃圾多，就得花錢買更多垃圾袋，自然產生了誘因來減少垃圾。根據台北市環保局援引的數據，韓國在1995年實施垃圾費隨袋徵收，之後的一年全國垃圾減量達34%，效果很顯著，因為金錢提供了強烈的動機。

台北市的垃圾費是隨袋徵收的，原本不收費的時候，丟多少垃圾都不用錢，人們並沒有強烈動機做垃圾減量或者資源回收。而如果垃圾費改成隨袋徵收的，要是你產生的垃圾多，就得花錢買更多垃圾袋，自然產生了誘因來減少垃圾。（資料照）

二氧化碳減排也是相同概念，它的遊戲規則叫作「總量管制與交易」，這是直接從英文翻譯過來的（Cap and Trade）。就是政府做莊，規定了每年企業能排放的二氧化碳總量（稱為配額），然後政府設有交易所，讓大家去做買賣，用不完政府給的碳額度的企業可以賣它來賺錢，政府給的額度不夠用的企業則可以花錢去買。

還是舉垃圾袋為例。假設台北市有十萬個家庭，而每天政府配給每個家庭兩個垃圾袋，因此每天總量是二十萬個垃圾袋，垃圾車每天只收走二十萬袋垃圾，多的不准丟，偷丟要罰錢。

這時候要是你們家很會做垃圾減量，每天只要用一個垃圾袋就好，就可以拿剩餘的垃圾袋去市場賣，賺的錢當作是對你們家少製造垃圾的獎勵；而隔壁王家製造很多垃圾，每天要用三個垃圾袋，他們就得花錢去市場上買垃圾袋，否則要嘛讓垃圾在家裡發臭，要嘛冒著偷偷拿去丟被罰錢的風險。

這個市場交易機制，提供了雙向的誘因，對減排的人獎勵，同時對不減排的人懲罰。用交易機制同時產生了胡蘿蔔跟鞭子，就會讓大家都朝著同樣的方向前進。

碳排放交易的最重要精神先說到這，不過距離各國重視的「碳中和」，我們還差了一個關鍵要素，下一期我們就來說說這個偉大的夢想－「碳中和」與其實踐之路吧！

（科技業高階主管）



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