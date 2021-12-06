自由開講》德瑞克說碳金融 （一）

德瑞克

大家好，我是德瑞克，我對氣候變遷議題下的碳金融有高度興趣，同時也抱著高度質疑，這到底是在不可逆轉氣候反撲前的搶救倒數計時？還是另一場菁英收割韭菜所創造出來的新遊戲規則？

我想透過講故事的方式，讓你跟我一起看看這故事背後的脈絡，然後也許，只是也許，我們可以在這套新遊戲規則中，看到一些新的可能性。

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十一月，世界上剛剛完成了一場重要的會議，最重要的首腦人物齊聚一堂，從美國總統拜登，英國首相強森，到比爾蓋茲，到各跨國企業與國際組織的總裁，都參與討論這個重大議題。

圖為美國總統拜登今年11月出席COP26氣候峰會演講照片。（美聯社／資料照）

就像所有議題一樣，雖然大家有著共同的偉大目標，可是過程中卻是各自有各自的利益與盤算；有錢國家一方面害怕地球完蛋大家一起葛屁，另一方面又想趁機銷售在新能源上面的技術；窮國則是一方面不想斷了經濟成長的路，另一方面卻又想持續從有錢國家拿補助。

地處寒冷的國家口頭喊著氣候變遷很恐怖，心裡卻想著要是融冰了北極航道能有多值錢，熱道小島國家則是吶喊著，那些融冰可是要把我家淹沒的啊…..

咳，扯遠了，我們還是拉回主題吧。說了這麼多，氣候變遷確實是個重要議題，不管我們相信不相信（很多人認為這是騙局，甚至是陰謀），但是我們確實沒辦法接受像電影「明天過後」那樣毀滅性的氣候來臨。

就算即使可能性只有百分之一，我們也得避免走上那不可回頭的道路，這幾乎已經是我們這一代人的共識。而碳金融被視為其中一個很厲害的工具，畢竟嘴巴會說謊，但是金錢不會。

碳金融，最基礎的部分，就是排放二氧化碳要收錢。

對，你沒聽錯，就是那個我們每天乎出去的那個氣體-二氧化碳。不過放心，現在對「個人」還不收錢（未來收不收就不一定了…..@@）

一般來說，大自然本來就有維持一定濃度二氧化碳的機制，動植物們呼吸氧氣吐出二氧化碳，同時植物進行光合作用吸收二氧化碳吐出氧氣，幾億年來地球就是這樣運作的。

但是，人類從工業革命以來，發現原來燃燒石化燃料（包括石油／煤炭／天然氣）竟然可以為生活帶來這麼多便利，於是汽車，飛機，大量的蓋房子使用鋼筋與水泥，發電得以照明與空調，就讓燃燒產生的二氧化碳不再能被平衡而快速增加。

自工業革命以來，大氣中的二氧化碳含量一直在攀升，導致溫室效應，從造成全球暖化。（美聯社／資料照）

說到這裡，你可能要問啦，阿二氧化碳又不是有毒氣體，對人體也沒有壞處，那快速增加會怎麼樣嗎？是的，短期看起來是不會怎麼樣，這也是過去沒有將二氧化碳列入管制排放氣體的原因。

但是二氧化碳有個很特別的特性，那就是它就像個棉被一樣，會裹在地球的外面，讓地球的暖空氣不要輕易地散到外太空去，我們叫它「溫室氣體」。當這層棉被越蓋越厚的時候，地球就會越來越熱，地球跟我們人的身體一樣很敏感的，基本上上升個一兩度都要出大事情的，冰山融化海平面升高，不可預期的暴雨旱災將更頻繁的發生。

所以，全世界開始覺得這樣不行，我們得管管二氧化碳的排放，至於怎麼管，我們下期分曉囉。

（科技業高階主管）



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