目前各縣市均有配合中央流行疫情指揮中心施打莫德納疫苗提供禮品或禮劵活動，民眾可評估就近施打，再次提醒民眾除完整接種疫苗，仍須要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

台北車站開放打疫苗送百元禮券，造成人潮擁擠，台北市衛生局特此加開門診施打。（資料照）

有關臺北車站COVID-19疫苗接種站，提供民眾接種莫德納疫苗，並贈送全聯百元面額禮券，許多民眾接獲消息後至臺北車站搶打疫苗，導致今（12/6）日現場排隊人潮綿延，臺北市政府衛生局表示，臺北車站西側迴廊COVID-19疫苗接種站，係由中央流行疫情指揮中心媒合三軍總醫院松山分院辦理，目的為鼓勵民眾施打莫德納疫苗，完成接種之民眾可獲得面額百元之全聯禮券，提醒民眾排隊時應保持社交距離。另臺北市為提升莫德納疫苗利用及增加接種涵蓋率，亦媒合17家醫院開立莫德納特別門診且同樣提供100元面額禮劵。

特別門診開設包含：台北長庚、博仁醫院、三總松山分院、國泰醫院、中心綜合醫院、馬偕醫院、臺大醫院、仁濟醫院、景美醫院、三軍總醫院、新光醫院、臺北榮總、關渡醫院、三總北投分院、臺北市立聯合醫院仁愛院區、和平院區及陽明院區等，衛生局會持續媒合醫院開設，凡即日起至12月9日止至前述合約醫院接種莫德納第一劑、第二劑及追加劑之民眾，亦可獲得面額百元之超商商品卡。目前各縣市均有配合中央流行疫情指揮中心施打莫德納疫苗提供禮品或禮劵活動，民眾可評估就近施打，再次提醒民眾除完整接種疫苗，仍須要勤洗手、戴口罩、保持社交距離。

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本文經授權轉載自【健康醫療網】臺北車站接種疫苗送禮劵 別擠了！這裡打也有送

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