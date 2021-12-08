胡，怎麼說》中國最民主？那希特勒就是世界上最仁慈的人！

胡文輝

中國自封世界上最民主的國家，以同樣的標準比較，那希特勒就是世界上最仁慈的人！

在美國總統拜登邀集的首屆「民主峰會」將在9日、10日線上舉行，台灣也在受邀之列，將由政務委員唐鳯、駐美代表蕭美琴代表參加。

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中國沒獲邀，氣急敗壞，跳腳怒罵，更搶上4日發佈「中國的民主」白皮書，一黨專政的中共政權，除了把「美國式民主」批判的一無是處，更恬不知恥的自封中國是世界上最民主的國家。

中國外交部副部長樂玉成日前出席一場座談會時，稱中國「追求民主、發展民主的腳步從未停止」，更自誇「中國是當之無愧的民主國家」。（中國外交部官網）

天大、地大、不要臉最大！中國如此厚顏無恥，除了當做世界上最大的笑話看，還有什麼好多說的呢？其實，中國說的根本就是反話，它的標準建立在是非顛倒上，它自封「最民主」，其實就是不打自招承認「最不民主」。

照中國自封最民主的標準，那麼，種族滅絕的殺人魔希特勒就是世界上最仁慈的人，殺人如麻的恐怖獨裁者史達林也翻轉變成愛民如子，當然，中共的祖宗毛澤東照它訂定的最民主標準，曾造成千萬以上中國人人頭落地的殘暴邪惡，也都成了仁心善行....。

試問，世界上「最民主」的中國，怎麼會容不下一個公民劉曉波？把他關押施虐到死，連骨灰也不放過？世界上「最民主」的中國，怎麼會容不下依據事實報導COVID-19疫情、手無寸鐵的公民記者張展？關押到病危還不放人？......像新疆維族勞改營，像秋雨教會的牧師及信徒，像以億計的低端農民工....這種苦難的案子在「最民主」的中國，真是千千萬萬、罄竹難書...。

照中國自封最民主的標準，那麼，種族滅絕的殺人魔希特勒（中）就是世界上最仁慈的人！（維基共享）

只看香港就好，在「最民主」的中國管治之下，在北京當局制定國安惡法摧殘之下，所有的泛民主派議員不是被關進監牢，就是被DQ（註銷資格），連參選資格都被DQ個乾淨，即將舉行的下屆立法會議員選舉，只見一片紅通通所有候選人都經中共掌控認可才能參選。

卻見，中國國務院港澳辦主任夏寶龍日前對此聲稱，「愛國者治港」的參與面很大、更廣，不搞清一色，而是五光十色多樣性...。夏寶龍這樣說，就是中共這樣說，在香港誰敢說不是？誰敢說不，誰就面臨國安法嚴刑、文字獄在等著你、監牢在等著你！香港蘋果日報、黎智英的遭遇就是警告，這就是所謂中國「最民主」一小角的真相！

喬治.歐威爾在《動物農莊》的名言：所有的動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。就以這句豬領袖統治下的標準，做為「中國最民主」的結語。

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