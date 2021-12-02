自由開講》民眾黨縱容柯文哲於雙城論壇，任性配合中共統戰的拖棚歹戲！

沈志霖

2019年6月13日，還在當媒體人的現任民眾黨公關長吳怡萱，勇敢在媒體投書，給柯市長一封公開信：你的雙城論壇，被對岸拿來統戰！

文中說到，一直以來說話明白的柯文哲，碰到中國問題，說話讓人漸漸聽不懂了。如果你只是個台北市長，那我們大可以不在乎你到底在說什麼，但若你真的只把自己當台北市長，那「雙城論壇」的答案卷，你其實可以不用作答。 甚至直言批評柯文哲，不是「友中」，而是「懦中」。為了符合對岸喜歡的答案，你被掐著脖子去作答，還勇敢喊話柯文哲，其實你大可以不要被架著脖子，不是嗎？雙城論壇不辦不行嗎？不去，難道不行嗎？

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才兩年的時間，彷彿換了位置換了腦袋，現任民眾黨公關長吳怡萱，對於2021年12月1日於晶華酒店上演的雙城論壇，短短兩小時，除了討好中共客套話外廢話連篇隻字不提，更對這場被兩小時燒掉近百萬人民公帑的「視訊會議」視而不見。

就連日前北市副市長黃珊珊在臉書撰文寫下，「台灣是一個獨立自主的國家」後，直接「被消失」於雙城論壇，雖然柯文哲會後受訪解釋是因為「場地、人數有限制」，對方派出一位副市長，北市也派出一位，雙方講好要對等，但事實上2021年12月1日於晶華酒店上演的雙城論壇，現場除了北市府正副市長、秘書長外，超過14位局處首長都躬逢其盛，怎麼可能會獨缺副市長黃珊珊的一個座位？

12月1日於晶華酒店上演的雙城論壇，現場除了北市府正副市長、秘書長外，超過14位局處首長都躬逢其盛，獨缺副市長黃珊珊的一個座位。（記者塗建榮攝）

柯文哲說：「交流」總比「斷流」好，但真正的「交流」是從坦承的從對等的關係出發，相互了解並尊重對方的一切，而2021年12月1日於晶華酒店上演的雙城論壇，在兩岸早已三通的今天，除了討好中共客套話外，只剩下照本宣科的廢話連篇，根沒有任何真正的台灣民意展現的空間。

試問：這樣「乏味的統戰」算是「真正的交流」嗎？

可悲的是，民眾黨公關長吳怡萱與將代表民眾黨參選台北市長的黃珊珊副市長，並非不了解台灣的民意，更不是不懂柯文哲無論如何都要緊抓著不放的雙城論壇，早已被對岸拿來當成統戰的工具，只是為了自己在民眾黨的前途，睜一隻眼、閉一隻眼，選擇縱容柯文哲於雙城論壇，任性配合中共統戰的拖棚歹戲罷了。

（作者為台灣聯合國協進會副祕書長）

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