全面真軍》雙城論壇開幕：全國最大的美女裸聊中心上線了

這次雙城論壇的開幕致詞，就像看《輝夜大小姐想讓人告白》就是要看會長跟大小姐發糖以及石上繳稅，我們觀賽重點當然會放在「兩岸一家親」的再度使用、「五個互相」以及如果是韓導說出口就可以讓一堆人絕頂升天的「尊重過去已簽訂的協議」，而且還送China精美的China，讓人不禁期待柯吸附未來會送奈及利亞甚麼東西。

◎哈扣一本道

昨天我們偉大柯吸附參加的雙城論壇終於開始了，全面真軍身為柯粉，聽到這個消息的興奮程度不下於聽到「全國最大的美女裸聊中心上線了」。我們以為自己很哈扣，但是一個曾自稱「墨綠」的政治人物，竟然有辦法接連說出像是兩岸一家親啦、不要為了「小波浪」見風轉舵啦、九二共識被標籤化啦、實力不夠不要大小聲啦、你統我我也可以統你啦、什麼都不要講才不是挑釁北京啦，挖操，你這不是要把咱們韓導逼到跳海嗎？作為政治評論界的pornhub、R20，怎麼能不好好看看柯吸附的雙城論壇呢？

一定會有假柯粉跳出來說：「幹1450英粉柯黑又想造謠？你確定要打這個？批柯不會有票啦！」全面真軍是最真的真柯粉、柯學家，請問各位指責的假粉，上一段那些話哪一句不是他說的？還是要拿逐字稿出來你們才會願意逐個搞？大家都喜歡打手槍，但是當女優外型、技術走鐘的時候，難道我們連說的權利都沒有嗎？既然如此，我們認真地看看柯吸附的偉大發言也是很應該的吧？而且我們還看逐字稿喔！有沒有喜歡地興奮扯旗啊？

這次雙城論壇的開幕致詞，就像看《輝夜大小姐想讓人告白》就是要看會長跟大小姐發糖以及石上繳稅，我們觀賽重點當然會放在「兩岸一家親」的再度使用、「五個互相」以及如果是韓導說出口就可以讓一堆人絕頂升天的「尊重過去已簽訂的協議」，而且還送China精美的China，讓人不禁期待柯吸附未來會送奈及利亞甚麼東西。

送克林姆宮一個克林姆派也是個不錯的主意

每次只要一講到柯吸附的兩岸一家親，就會聽到假柯粉說柯P也有講過「一國兩制在台灣沒市場」來證明柯P不親中，你知道他也曾經說過「國家實力不夠強，簽什麼協議都沒用，我們要有讓對方遵守約定的能力」嗎？還同一則新聞耶！實力不夠強所以我們要軍購，然後又在那邊當美國小弟「扁鑽還要自費」，wow，so fun so fantastic！

而「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」這五個互相其實只是國際交往的基本，然而我們大柯P卻明確地告訴大家「兩岸非外交關係」，除了國台辦聽了大爆射給柯P一個pass，也不難理解柯吸附的兩岸政策核心就是「弱者的善意」，當你面對終極目標是消滅你的國家時，你的策略是不要挑釁、表達善意、對侵略意圖與相關策略行為表達諒解，即使對方完全不打算對你的存在本身有任何諒解，也不考慮增加對方侵略的成本，而是減少自己抵抗的能力，搭配上相互矛盾的「尊重過去已簽訂的協議」以及「國家實力不夠強，簽什麼協議都沒用」兩個主張，這跟叫黃皓全裸在長坂坡跟曹軍嗆聲「有種正面上我RRRRR」有什麼不同？如果你要說這個「過去已簽訂的協議」不是九二共識，那你至少說出來吧！把詮釋權送給中國，這完全是弱者的善意R，白次男被終極凌辱還可以哀號「師傅救我啊」，你被統竟然是喊「你統我我也可以統你」？幹大柯P真genius耶！

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附帶一提，這次雙城論壇的媒體採訪管制嚴格，柯P表示「客隨主便」，對於國內的媒體筆誤倒是直接臭幹「不只反紅媒，也反綠媒」、「做假新聞已經做到太過分」，雖然我們都很喜歡幹記者，但是這麼直率而毫不掩飾地去指責媒體，而且幹譙力道還遠比那些在2014年猛打你MG149的媒體更硬更猛，讓人不禁佩服柯吸附對於敵友的判準眼光獨到，跟名偵探柯南裡黑衣組織人才招募到全都是臥底一樣優秀。

柯P：啊幹不是都自己人嗎

有新聞指出柯P策士說他絕對會出來選2020，看到他說民調精準控溫控到吊車尾，做為真柯粉，我們一定要提醒柯吸附，陣營裡面人才濟濟，這麼優秀的策士絕對要好好留用，讓他主導選戰節奏與政見主軸，這樣你絕對能比韓導更早先一步完成fuck大蔡的政見！

這動作蠻像在空幹的，可能真的很想fuck大蔡吧

本文經授權轉載自全面真軍 雙城論壇開幕：全國最大的美女裸聊中心上線了

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