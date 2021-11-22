自由開講》誰是媽祖後面的「太上皇」？

郭靖

鎮瀾宮為了平息廟產疑雲，公布資產18.6億，可是卻沒列出收入、支出細項，讓外界看得霧煞煞。例如非流動資產中，有一項「商標權」，每年遶境時，企業跟鎮瀾宮聯名小物，是否也算在商標權項目內，以及建物土地，是以現值還是公告地價計算，至今不得而知。

鎮瀾宮為了平息廟產疑雲，公布資產18.6億，可是卻沒列出收入、支出細項，讓外界看得霧煞煞。圖為大甲鎮瀾宮董事長顏清標。（資料照）

還有停車費與香油錢都跑到哪裡去了？為何幾十年來財產申報都只有兩億多？台北龍山寺都已經上百倍了，鎮瀾宮為何原封不動？是否因為稅捐機關管不到宮廟？

請繼續往下閱讀...

顏清標曾說到中國天津投資媽祖園區，總工程費兩百億元，他只當「技術」顧問，不花一毛錢，鬼才相信！媽祖本尊在中國福建，他們需要你去當指導顧問嗎？

大陸已經無神論了很久了，你還在欺騙台灣人說你去大陸蓋媽祖廟不用花錢，是台商在出錢，你在騙誰？你若要蓋別墅給媽祖娘娘住，也要選好地點，最好是歐美國家 ，你卻把它蓋在一個無神論的中國， 媽祖會住得開心嗎？還要再欺騙民眾嗎？

耶穌基督被法利賽人害死，媽祖可能要被你這個假信徒害死。你以為揹著媽祖神像到處跑就是愛媽祖嗎？人家就會感激你嗎？你根本就是在綁架媽祖，圖利自己。

廣大的媽祖信徒們，何必再傻傻的奉獻香油錢給這傢伙享受？畢竟他是假媽祖之名圖利自己，也是媽祖後面的「太上皇」。

（教師）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法