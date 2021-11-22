自由開講》南方經濟崛起拚振興！發電均衡才公平！

朱正軒

台南人千呼萬喚，終讓日系購物商城三井OUTLET落腳在歸仁高鐵旁，預計於明年第一季開幕，今於永華市政中心辦理徵才，總共有32家廠商、釋出665個職缺，吸引數百位民眾參加就業媒合。顯示近年台南市府招商有成，企業看好台南的經營環境、對台南的發展有信心。

台南人千呼萬喚，終讓日系購物商城三井OUTLET落腳在歸仁高鐵旁，預計於明年第一季開幕，今於永華市政中心辦理徵才，總共有32家廠商、釋出665個職缺，吸引數百位民眾參加就業媒合。（南市勞工局提供）

三井OUTLET選在台南設點，斥資30億投資的意義，是對台南的消費購物實力前景相當看好，更是台南在南台灣崛起的強力信號。因為國內外的科技大廠，接連在台南投資、對台南下訂單，吸引產業人才遷居，帶動消費增長。

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例如GPS設備及穿戴裝置大廠Garmin，投資90億進駐南科樹谷園區；還有「護國神山」台積電，在台南設的5奈米廠和興建中的3奈米廠，投資超過2兆。若再加上週邊廠房供應鏈，將可以打造台南強勁的經濟動力引擎。

除了投資表現搶眼，連帶也會帶動地方的就業熱潮。看到今年度市府辦理的就業博覽會，從5月到11月分別於南紡、新市、永康、新營，舉辦4場中大型聯合就業博覽會，累計開出2萬餘名的職缺，且媒合率皆達5成以上的水準，表示有過半的市民在博覽會上覓得工作，媒合成績算是不錯。

促進台南投資、打造宜居的城市環境，替市民朋友謀福、找頭路，為地方父母官的職責。以黃偉哲市長本屆任期作估計，這三年來，台南招商引資的總額已破1.3兆元，帶來逾3萬名的就業機會。

不僅如此，廠商持續投資促進就業，連帶降低失業率，讓台南成為六都中勞動參與率最高、失業率最低的城市。台南用實際的行動跟數據證明，南方崛起已經勢不可擋，此時此刻，來台南投資就業正是好時機。

面對南方崛起，南部用電也愈加吃緊，我國過去「南電北送」的情況必須調整，12月18日四項公投議題中的「三接遷離」，我們一定要堅定投下「不同意」，讓北部為自己的發電量負起更大的責任。

位處桃園大潭的第三天然氣接收站，是一座天然氣的倉庫，讓大潭電廠有足夠的天然氣來發電，不僅擴大北部發電量，公平實現北電北發，也讓中南部燃煤電廠有機會降載，逐漸用天然氣取代更高汙染的燃煤發電，減少中南部的空氣汙染，為中南部鄉親的肺部健康善盡心力，如此一來，發電才能達成區域均衡，讓我國能源政策與能源佈局更加平衡！

（林宜瑾立委執行長）

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