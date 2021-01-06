自由開講》空污治理大吃自助餐 盧市府得天獨厚卻「應做未做」

趙瑋方

冬季一直都是台灣西半部空氣品質不良期，台中市長盧秀燕在就職兩周年時提到台中市PM2.5平均排放濃度，已接近國家空氣品質15微克標準，吹噓空汙改善成績。但其實最令人不解的是，頻頻被盧市府拿出來救援的中火，那四根煙囪仍矗立，盧市府究竟對空污做了什麼努力？還是其實只是害怕市民看清，因為疫情讓世界各地經濟、工業活動降低，境外汙染減少的改善，加上大氣擴散條件佳，讓鄰近中國身受其害的台灣暫時脫離霾害，而盧市府卻以此自滿。

回顧空污議題打得火熱之際，聞空污起舞的環保團體四起，砲聲隆隆一致對準前朝林佳龍市府，林市府面對空污問題待解卻未曾迴避，努力做出86項減量措施及首創中火減煤自治條例，並首度減煤500萬噸、首推汰換鍋爐補助等，致力減污。盧市府接手後，空污治理措施侷限在「先公後私」、「先大後小」，目標侷限在要求中央管制中火，卻「嚴以律人、寬以待己」漠視市府自己所管轄的火葬場與焚化爐污染，而不是「多管齊下」的全面治理。

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台中火力發電廠。（資料照）

就數據來看，中興大學環工系教授莊秉潔也指出，台中市今年PM2.5改善幅度實際上僅排全國第15名，績效是中台灣4縣市最低，相較台灣各縣市還退步2名，遠不如同位於中台灣、改善幅度是全國第一的彰化縣，在空污改善的努力上盧市府的確還有許多「應做未做」之處，但是原本關心空污議題的環團突然消聲匿跡了，事實上空污真的有改善嗎？還是過去大家因為選舉炒作，現在才驚覺空污其實是大環境的問題。盧市府所謂的「先公後私」說穿了是找到大目標獵巫，讓中火成為盧市府空污治理無能的替死鬼，而不是真正關心民眾的健康。反觀過去努力為空污改善努力的林市府卻未受市民青睞，也令筆者為台中市民感到惋惜。

此外，減煤與穩定供電本就應該兩全其美，一旦中火變成燃氣取代燃煤，汙染物甚至比焚化爐還低，燃氣就像家中瓦斯可以減少粒狀汙染物，沒有人希望缺電，能夠減低燃煤取代燃氣，才能降低燃料的污染。筆者實在不能理解盧市府拒絕汰換燃煤為燃氣機組的理由，仍不斷與中央唱反調，為反對而反對。還是害怕已有太多先例都在中火半數機組都停機的條件下，台中空氣仍紫爆，說明中火並非台中空污的元凶，一而再地證明只是而打臉自己。

呼籲盧市府，真正要關心市民健康，媽媽市長不是塑造形象的口號，而是應該真心把市民的健康當成自己的事情，不是包裝形象卻充滿政治算計，最後被看破手腳又賠上的市民的健康。

（環工從業人員）

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