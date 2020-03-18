自由開講》持續將中火議題政治化，不會讓盧秀燕滿意度變高

李柏毅

中部空氣品質一直是中部人關切的重大議題，也是台中市長盧秀燕自選舉時即猛攻的議題。2018年，時任立委的盧秀燕說「市長換人，空氣換新」，上任後對台中火力發電廠（中火）頻頻出手，屢次開罰中火、以公文「誤繕」為由廢操作許可證等來表示自己有在做事。然而，即使在今年年初中火停機，台中空氣還是紫爆，可見中部空氣差只怪中火，是畫錯重點。

盧秀燕、江啟臣過去在中火燃煤高峰時一句話都不敢批馬政府，卻在蔡政府執政，中火用煤量已大降600萬噸時，不斷將台中空氣不好的責任推卸給中火。（資料照）

而盧秀燕、江啟臣等立委過去在中火燃煤高峰時（2014年）一句話都不敢批馬政府，卻在蔡政府執政，中火用煤量已大降600萬噸時，不斷將台中空氣不好的責任推卸給中火。事實上，就算拔掉中火，也不會讓空氣一下就變好，盧市府卸責的政治操作，更不會讓盧秀燕滿意度變高。而中部空氣的改善，需要中央與地方合作，長期規畫、落實減少多項空污來源。

上週，行政院認定「台中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例」部分條文無效，引發國民黨黨主席江啟臣、盧市府高聲指控這是中央阻擋台中減煤、要台中人用肺發電等，連番開記者會批評中央宣告自治條例無效是前所未有，違反憲政、傷害地方自治。實際上，中央宣告地方自治條例的案例很多，因牴觸中央的法律而無效，乃地方制度法第30條所明定。

而盧秀燕指政院阻止台中減煤更是荒謬，中火在去（2019）年用煤量降到1264萬公噸，比起馬政府時2014年的使用量1839萬公噸，足足減少了600萬噸，且未來還會持續降低，在空污季時會多關更多機組。盧秀燕、江啟臣在過去國民黨政府興建中火，以及在2014年中火用煤量最高時，不曾替台中人的健康發聲，卻在蔡政府實際減煤後，指控中央阻止台中減煤，消費中火、利用中火作政治操作的目的，昭然若揭。

電源開發及電力調度是攸關全國民生及經濟發展的議題，由中央整體調度，去年中部地區大約有8成時間要靠其他地區送電，才能支撐中部地區的經濟及產業需要，而目前台商回流的廠家中，中部地區也是最多的，台中若要發展產業、提供更多就業機會，就不能只靠其他地區供電，對區域平衡發展，也不公平。

因此，對於中部空氣品質改善，中央及地方需攜手合作，多管齊下控管汙染來源，才是長遠解決之道，盧秀燕、江啟臣等不斷鎖定中火，並惡意指控中央，只不過是在為自己的無能卸責，模糊焦點而已，盧秀燕若想提升施政滿意度，只顧著打中火，而不做些實事，恐怕是緣木求魚。

（智庫研究人員）

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