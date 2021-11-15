健康醫療網》男性愛愛過於追求持久度，小心反造成遲洩問題！

在醫學上，早洩定義為早於3分鐘射精，若超過30分鐘則為遲洩現象，治療上，分成心理與行為治療，並以藥物治療為輔，男性朋友若有相關問題出現時，必要時，千萬別因為害羞或逞強延遲就醫，才不會因此影響到彼此性生活。

男性愛愛過於追求持久度，小心反造成遲洩問題！ （圖片來源：https://www.freepik.com/）

欽羨男優持久度 年輕男與女友親熱難射精

一名20多歲母胎單身的男大生，從青春期開始沉迷看A片，因欽羨男優們的持久度，開始幫自己練習「去敏感化」，但後來終於交女朋友的他，卻每次與女友親熱1小時，仍無法射精，讓女友痛苦不已，因此鼓起勇氣就醫治療。

早於3分鐘射精為早洩 超過30分鐘則為遲洩

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男生遲洩雖不影響身體健康，但性愛時間過久，也容易導致伴侶間不歡而散。萬芳醫院泌尿科主治醫師賴宗豪表示，在醫學上，早洩定義為早於3分鐘射精，若超過30分鐘則為遲洩現象，治療上，分成心理與行為治療，並以藥物治療為輔，男性朋友若有相關問題出現時，必要時，千萬別因為害羞或逞強延遲就醫，才不會因此影響到彼此性生活。

半年治療改善性愛問題 年輕男已恢復正常

賴宗豪醫師指出，這名個案因過於追求持久度，導致需要達到一定刺激，才有辦法完成射精，造成遲洩問題，也與女友彼此間背負沉重壓力，所幸經半年治療，射精時間已從原本的1小時縮短為30分鐘，隨著每次射精時間穩定後，也減少劑量，目前已完全停止用藥，恢復正常。

美好性愛為伴侶共同努力 必要時應勇於就醫

若男伴射不出來，女生往往也容易產生自非心態，因此男生們可千萬別再無謂追求持久度。賴宗豪醫師提醒，美好的性愛應該是伴侶彼此間共同努力，若有任何問題，因而影響彼此間性愛，必要時也可以勇於就醫諮詢，找回性愛的契合度。

本文經授權轉載自【健康醫療網】記者曾正豪 男性愛愛過於追求持久度，小心反造成遲洩問題！

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