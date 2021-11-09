自由開講》柯文哲三錯矣！

謝安民

每隔一段時間，柯市長總是不讓我失望地提供我寫「文哲錯矣」的文章題材。

昨日柯市長又把他的腳塞進他自己的嘴巴。（智商一百七十的柯先生應知道這句美國人常用來罵人的話吧！）。因為柯文哲昨早在批評政府買了即將到期的疫苗時，責問同他一様台大醫學院畢業的莊人祥醫師是不是智商只有七十！

請繼續往下閱讀...

台北市長柯文哲（右）昨日酸中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左）「智商不到70嗎」？引發各界批評。（報社合成）

首先，一天到晚誇自己高智商，一天到晚在不知別人智商的前提下，亂說別人低智商，是件很令人討厭的人格缺陷。

其次，柯市長顯然沒有接受我前兩篇文章的忠告，不懂的事要去請教專家。這件事透露出柯市長不但沒買過疫苗，而且一點也不懂市場機制的運作。搶手的疫苗不見得就沒有即將過期的貨。相反地，由於疫苗是賣家的市場，反而會有更多的人心存屯貨居奇來謀更大的利益，在一個不是很有效率又欠透明度的市場，有種種原因，造成有些貨即將到期而尚未賣出的情況，一點也不希奇。

以台灣最近打疫苗的速度，趕緊在期限之前大部分打完是可能的。更何況我們有不少打完一劑AZ，在等第二劑的人。沒有替他們設法，柯市長不知道又要駡疾管幾個人智商只有七十。

柯先生是外科醫師，應該知道如果一個醫院開了一百個盲腸炎，送病理檢查一百個盲腸百分之一百都有盲腸炎，醫學界會認為這家醫院一定錯過了一些盲腸炎病人，沒有診斷出來。如果一個政府在推動疫苗施打計劃時，沒有一些過了期而沒有用到的疫苗，以我的意見，可能代表政府採購和施打疫苗的計劃不夠積極。

（退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail、com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法