胡，怎麼說》馬英九三中案一審判無罪，但，錢呢？73億元被五鬼搬走了？

胡文輝

中國國民黨黨產三中交易案，台北地方法院一審判時任黨魁的馬英九無罪，只見馬英九、朱立倫、國民黨等立刻砲火四射，株連偵辦此案的檢調等，在此只反問馬、朱、中國國民黨：錢呢？

此案涉及的73億元價差，難道被「五鬼搬運」走了？

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錢從哪來的？錢到哪去了？這是面對中國國民黨黨產案的兩個基本「大哉問 」！肥的流油的偌大黨產，來時取得不公不義，去化時更常常不明不白、不公不義。 三中交易案可說只是黨產大肥肉的九牛一毛，但是，檢方花了九牛二虎之力，查出賤賣涉及的價差就有近73億元，判決結果卻令檢方感嘆，馬英九表面沒拿一毛錢，「不法暴利盡入私人之囊」。

中國國民黨黨產三中交易案，台北地方法院一審判時任黨魁的馬英九無罪。（本報合成）

交易的主體三中仍在，財產價值並沒消失，當初交易的價差73億元也附在上頭，並不會「人間蒸發」，那麼，難道是「五鬼搬運」？經由神出鬼沒、密不透風的特殊利益輸送管道，所以，人不知、法官不察判無罪，判決書中還有意無意曲意掩護為馬開脫，說是馬當時志在贏得執政、推展政治為目的，不以商業利益為惟一考量，還採信馬英九等人的辯詞說是黨產乏人問津、國民黨需錢孔急云云，結果就是當初國民黨黨國威權集團以不公不義手段把公產變黨產、馬英九把黨產賤賣變私產。吃乾抹淨，了無痕跡，法官的無罪判決被當做背書認證。

一審判無罪，檢方可上訴，尚未定讞，馬英九們可別得意的太早！

但我要問的還是：「錢呢？被五鬼搬運走了嗎？」

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