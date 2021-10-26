自由開講》小歐盟：針對陳柏惟罷免案通過之聲明

薛安琪／小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）中區黨部主任

罷免是民主機制之一，陳柏惟罷免案通過，固然是民意展現的結果，同時也反映一些現象。

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從黃捷到刪Q成功，我們看見「持續報復性罷免」的政治動員沒有結束收手的跡象。民選民意代表確實可受人民監督，在民主前提下，不同的政治立場之間應可開放對話，然而，這場罷免卻是意識形態的動員、政治勢力的動員，遠遠大過於對政策的討論，成為鎖定特定立場的報復性行動。

從黃捷（左）到刪Q成功，我們看見「持續報復性罷免」的政治動員沒有結束收手的跡象。下一個國民黨想罷免的目標是無黨籍立委林昶佐（右）。陳柏惟（中）（報社合成／資料照／黃捷臉書截圖）

共機頻頻擾台，數量、密度屢創新高，中國一如既往的以武促統企圖不言而喻，立法院的外交國防委員會是抗中保台的關鍵影響力之一。

這一次是陳柏惟、下一個是林昶佐，國民黨黨主席朱立倫也於今日（10/25）直接言明「不要動輒用意識形態、抗中保台來質問我們，否則這樣的立委一定會被罷免掉。」政黨的不同理念屬於常態，應以政策說服民眾，帶動理性思辨及合作精神，共同貢獻長處尋求最大的台灣利益，不應操作煽動罷免當作保護牌，罷免應回歸人民自主意志。

此次罷免案之投票率高達五成，若無大規模的政黨動員極難達成，後續還有一波接一波耗費社會資源的罷免案相應而生，我們看見身為百年大黨的國民黨已形同針對立場不同的民意代表做言論與意識型態審查，好整以暇的傾全黨之力，輕易的對年輕世代與小黨、無黨籍民代殺雞儆猴，形成的寒蟬效應實屬嚴重，更是民主社會之痛。

這一場場罷免行動，是人民作主民意的展現，又或者是反應了舊政治的基層利益結構依然穩固？喊話在地經營不足的背後，召喚人脈人情歸隊，有利於擅長此道的傳統政黨，所謂多黨參政、青年世代參政，以及非利害交換與照顧弱勢及捍衛價值的新政治，是否出師未捷身先死？

此外，政治場域上民代究竟是問政犀利，還是囂張傲慢，不可因為年齡而有雙重標準，不可被長幼尊卑意象綁架，若以罷免來「教訓」年輕人，凸顯了反動守舊的父權價值。

陳柏惟罷免案，是新舊政治之間的對抗、世代之間的矛盾，更是保台的鬥爭之戰。做為新世代的政治力量、公民力量，我們看到新政治與新國家的步伐還沒踏穩，仍在嘗試站穩前進的路上，無須為跌倒而氣餒、洩氣，不是只看到一個挫折，而是發現我們的民主原來正在起步，把世代之間的溝通對話繼續努力到底！

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