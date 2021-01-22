自由開講》反罷免 我們一定要守住台灣的民主

陳啟濃

桃園議員王浩宇遭受罷免成功後，激起民進黨的憂患意識。雖然認為這樣的罷免恐會形成風氣，但黨內對於如何反制罷免，卻還是沒有共識，沒有一套整體戰略。眼看著「罷王」成功，緊接著的「罷捷」，還會不會有「罷陳」（陳柏惟）？這樣激情報復性的罷免案，讓人感到不能讓這些優秀的年輕熱忱有為的政治人物，受到這樣不堪的蹂躪，更會是台灣民主政治的淪落。

圖為台灣基進黨立委陳柏惟（左）及無黨籍議員黃捷。（報社合成照）

民進黨幾天的討論，還在討論「要正面對決還是低調」，如果不能將士用命，發揮同仇敵愾的精神，將這一股充滿邪氣的罷免風遏止，日後民進黨的執政恐將遭遇無止境的清算鬥爭。因為這是在韓國瑜被罷免後，十足的復仇性的政治集結，雖然以「韓粉」為主流，卻能夠吸引並喚醒一些平時對執政黨施政不滿的民眾，是反彈也好，出一口氣也算，總之要達到選區選民的四分之一的投贊成票，對於平時善打組織戰與動員力量就不弱的國民黨，都不算是難事。

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蔡英文總統已經下給了支持者明確的指示，「我們一定要守住」，值此台灣民主精神能否堅守，年輕人的價值理想能否守護，建議本土派台灣意識團體要挺身而出，民進黨中央也該有破釜沉舟的氣勢。敵人已經殺到家門口了，不是討論反不反抗的時機了，而是要擬定戰略下好戰術，應該要如何反制，粉碎這股報復性的民主歪風。

防禦是最佳的攻擊，當四分之一的投票門檻，可以很容易受到罷免陣營的動員，何不另類思考，鼓勵動員當初投票的支持者，勇敢站出來，投下反對票。其實不管罷免王浩宇、黃捷、或是陳柏惟，正當性都非常欠缺，罷免的論述更是讓人啼笑皆非。如果民進黨可以有更具說服力的論述出來，就像當初香港的反送中，「今日香港明日台灣」，這樣的激起台灣人的危機意識，許多人都趕赴投開票所投下自己神聖的一票。

「再度站出來守護台灣民主」、「我們一定要守住台灣的民主」、「把台灣的光明未來交給年輕人來承擔」、「不讓民主淪落」、「不讓熱忱有為年輕民主鬥士失落」，只要站在民主價值這一邊，更加突顯台灣意識的這一邊，許多人都願意挺身而出，只要反對的比支持罷免的多一票，又何必擔心支持罷免的票能達到四分之一呢！

（前國中校長南投縣民）

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