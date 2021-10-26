自由開講》基進黨別把參與補選視為理所當然

廖佑平

23日陳柏惟罷免案落幕。台中第二選區的立委陳柏惟被以低於其當選票數的77899票被罷免成功。在罷免成功後，最優先的問題當然立委補選。面對補選民進黨低調尚未表態，但基進黨已有多位幹部表態有意願參加補選，包括陳柏惟辦公室執行長李雨蓁及台灣基進新聞部主任張博洋。

台中市第二選區立委陳柏惟罷免案過關，台灣基進主席陳奕齊（中）表示遺憾，未能守住台灣第一張民主骨牌！（資料照）

但基進黨真的能將參與補選視為如此理所當然嗎？

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2020年總統及立委大選，民進黨選對會決議將台中市第二選區禮讓給2018年高雄市議員落選的陳柏惟。在陳柏惟決定披掛出戰台中顏家後，民進黨也不是放牛吃草，而是真正將陳柏惟納入民進黨整體的戰略中。

無論是掃街、文宣、媒體宣傳都有將陳柏惟視為民進黨選戰的一部分。包括總統候選人蔡英文、副總統候選人賴清德、陳菊祕書長、黨主席卓榮泰都有專程前往選區為陳柏惟拉抬聲勢。而最終在選情的催化下，陳柏惟也靠著反鄉投票的離鄉選票打敗盤據選區已久的顏家勢力。

想當然而國民黨及顏家當然對此不開心。這次的罷免案就是他們的反撲。雖然罷免團體並未直接打著國民黨的旗幟，但國民黨政治人物們卻都直接將罷免案當成重要的政治目標，從黨主席選舉的表態、朱立倫當選黨主席後的宣示，到趙少康戰鬥藍及國民黨中央對陳柏惟的各種攻擊，都再再顯示罷免陳柏惟，國民黨勢在必行。

國民黨來勢兇兇，基進黨對於要認真迎戰還是低調處理卻遲遲沒有定論。直到選前十幾日才在臉書上發文定調「1023，站出來，反惡罷」正面迎戰國民黨，並開始100公里的選區苦行。

在基進黨定調後，民進黨藉的立委也紛紛表態，無論是更換基進黨LOGO的臉書頭貼、PO出反罷免文章，除此之外有些民進黨藉的委員更直接前往台中陪著陳柏惟苦行。

在選前幾天民進黨立委們更是把罷免案當自己黨的選舉在重視，除了動員支持者打電話催出反對票，總統蔡英文甚至在中常會表態「不要讓認真做事的人孤單，台灣的民主深化，應該是基於理性溝通，不是惡意報復」。民進黨用盡全力再加上陳柏惟本人苦行，最終成功催出734,334票的反對罷免票。

但筆者想問的是倘若民進黨未如此動員，反對罷免票會有辦法超過73000票嗎？況且這次的罷免案其實可以盡早定調拉長戰線，畢竟罷免門檻的7萬3744票比顏寬恒2020年立委選舉的得票數還要少得許多。如果沒有全力迎敵催出反罷免票不就等於陳柏惟白白等著被罷免嗎？

這次的罷免結果陳柏惟本人當然已盡全力，但唯一國會議員被罷免基進黨的選戰決策單位則難辭其究。不但黨主席該辭職、陳柏惟地方服務處負責輿情蒐集的決策者亦應負起相關政治責任。但令人哭笑不得的是基進黨竟然想的是「等著參與補選」。想著繼續派人空降台中第二選區。

基進黨應該好好想想，倘若基進黨執意推人參與補選，和民進黨的關係是要兄弟登山各自努力？還是又要靠著民進黨禮讓，在「友隊」全力動員下再次創造奇蹟？

（政治研究）

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