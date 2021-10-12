自由開講》台中海線屯區鄉親們，罷免3Q傷了自己也順了國共之意！

樹新板

鄉親們，也許你覺得10/23這天對你的日常沒有太大影響。但10/23後，如果3Q陳柏惟被罷免掉，那我們在國會將會少了一位，醫師公會全聯會力挺的立委。這些醫生是我們常常在政論節目看到的，我們信任的醫療專家們，他們爲什麽會自主表態支持陳柏惟呢？

在媒體看到，原來陳柏惟在不到兩年的時間裡，提出了以下提案。

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基礎改革類：健保制度改革檢討（健保改革檢討），分級醫療制度強化（分級醫療優化），司法精神醫療提升（精神醫療加強），醫材管制上限檢討（醫材管制檢討），在宅醫療健全長照（在宅醫療健全）。

疫情類：醫護防疫補償加碼（醫護補償加碼），疫情醫護心理支持（醫護心裡支持），診所防疫加碼補助（診所補助爭取），醫療暴力前線預防（醫療暴力預防）。健保制度改革檢討（健保改革檢討）。

於是立刻明白了，爲何看似跟陳柏惟沒有任何關係的醫生們會力挺他。因爲這些法案是會嘉惠於你，嘉惠於我，嘉惠於全民的。對比某前任立委提出的，陳柏惟做的事情才是立法委員該有的風範，爲民立法，利益全民。

台灣基進立委陳柏惟。（中央社）

立法委員委的工作，有多重要，又有多關鍵？之前本區前立委曾有提案：陸籍移民因大陸地區一胎化政策的施行，其雙親若年歲漸長、患疾在身時，恐無人照料，或因工作及其他要務在身等事由，無暇照顧親生子女，亟需陸籍雙親協助照護。幸好這條法案沒有通過，想想如果通過了，那些身心失能的陸配親屬們，將可以來台定居，取得使用長照和健保的資格。那我們本來已經財政困難的健保，將會增加多少負擔？可見有沒有選對人很重要，我們必須確保選出來的立委，他是捍衛我們台灣人權利的。

雖然陳柏惟不是在地人，但他為台中海線屯區鄉親服務的心意，絲毫沒有減少。新聞曾批露幾位縣市議員，立法委員，詐領助理費用。而基進黨，作爲小黨，對他們唯一當選的立委，則是傾全黨之力倒貼，幫陳柏惟請了25位助理，設立五個服務據點，然後他們地方選民服務已超過2900件。這個2015年才成立的小黨，正因爲他們年輕，所以他們敢衝。基進黨及陳柏惟太值得你我的支持。我們需要一個沒有黑金，沒有利益交換，沒有地方幫派糾葛，清新的政黨。

目前臺海局勢緊張，我們有天天飛來打卡的敵機，我們必需要確保國軍有足夠的戰力。而某政黨不僅反對軍費增加，反對國艦國造，反對國機國造，還有某前總統說首戰及終戰，某退將立委，居然說解放軍軍機繞台，進入我國防空識別區，不是挑釁。我們外有强敵，内有阻力，真可謂内外交攻。大家也知道，目前我們的立法院的國防外交委員會，國民黨，民進黨各占五席，基進黨的3Q（陳柏惟）跟無黨籍的Freddy（林昶佐）兩位的席次，在表決時刻，至關重要。如果少了3Q跟Freddy，政府的國防預算，到了國防外交委員會，審查通過將會困難許多。

對岸的央視，也跨海支持了這場罷免活動，坐實了這個罷免活動實由國共合作。（圖片擷取自台灣基進臉書）

對岸的央視，也跨海支持了這場罷免活動，坐實了這個罷免活動實由國共合作。我們絕對不能讓某政黨及某國家的奸計得逞。台中海線屯區鄉親，我們之中只有你們擁有這次神聖的投票權，你們投下反罷免的一票，留下陳柏惟，不只幫自己謀取福利，更是幫我們這些，沒有選票的外地人，留下一位捍衛我們台灣的立委，台中海線屯區鄉親，拜托你們了。

（企業管理顧問）

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