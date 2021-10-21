自由開講》刪Q前，請先多想一下好嗎？

王克強

最近台中鄉親最常討論的話題，就是本週的罷免陳柏惟投票案，雖然罷免是人民的權利，但身為在地的居民來說，真的挺令人擔心的，因為他不僅是替台中帶來改變的重要推力，也是打破政治世襲、地方派系的新希望，讓許多年輕人喝采。

因為陳柏惟讓我們看見了，只要有決心、努力，就算沒有亮眼的政治背景，還是可以闖出一片天地。而從陳柏惟上任的這兩年來，除了替台中爭取到超過七億的經費，更在立法院的國防委員會，替我們的國家安全把關，讓守護國家的力量更加強大，並且獲得優秀立委的肯定。

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如果你是贊成罷免，也沒有關係，因為那是屬於你的權利，只是能不能請多想一下，你投下這張票的原因，是不是被那些惡意的抹黑所影響，還是真的認為他有做不好的地方。（本報資料照）

但是我們卻看到了鋪天蓋地的抹黑，什麼不勤奮、看不到人等等，可是請大家想想，一個立法委員就只有自己一個人，而他的助理費，不過是42萬，如果用三到四萬聘請助理，也只能請8到10位，而這些助理，必須要區分國會問政與地方服務，以及服務處的日常開銷，這些都需要經費，服務量能難免會受到影響，但卻被解讀成不認真，真的讓人很不捨。

陳柏惟在面對這些惡意時，除了澄清抹黑外，並沒有選擇惡言相向，反而用一步一腳印的走，宣傳他的理念讓鄉親知道。他說，初心應該就是為民眾服務，然後跟民眾在一起。相信這也是從他上任20個月來，從來沒有改變過的事情。

身為台中鄉親，也看見了許多來自外地的人在聲援陳柏惟，這不就是對於他最大的肯定嗎？如果他從上任開始，就像國民黨一樣在國會向共產黨投誠，附和國民黨，會有這麼多支持嗎？所以真的希望在地鄉親，願意支持他的朋友，在那一天，請走出門投票，用你的一票，肯定認真的人，一起守護我們的未來。

而如果你是贊成罷免的朋友，也沒有關係，因為那是屬於你的權利，只是能不能請多想一下，你投下這張票的原因，是不是被那些惡意的抹黑所影響，還是真的認為他有做不好的地方。

因為你的這一張票所代表的，不僅會讓一個勇敢挑戰權威的人走下政治舞台，更可能讓一個長期把持我們這一個選區的家族，再度的復辟，並且讓守護國家的力量更少一分。

刪Ｑ前，請先多想一下好嗎？

（台中烏日人）

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