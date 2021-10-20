自由開講》可以討厭陳柏惟，但惡質罷免絕不會到此為止

李尚謙

陳柏惟罷免案獲得的全國關注度如果要找到可相匹配的案例，無疑就是前高雄市長韓國瑜的罷免案最具代表性。罷免是民主工具之一毫無疑問，然而當被用作鬥爭工具，甚至在逐項罷免理由皆不攻自破的情況下，浪費的就不只是社會資源，更是阻礙台灣往民主深化更進一步。

立委陳柏惟。（3Qi.tw 陳柏惟臉書）

無論你是否喜歡陳柏惟的為人，當罷免方只剩下無止盡的抹黑人格手段，就足見這場罷免是沒有任何正當性的。筆者只問：陳柏惟上任不到半年有沒有宣布要參選明年台中市長？是否沒有勤跑基層，還是地方服務做不夠好？

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筆者在罷免黃金週兩天之間加入了一百小時的苦行隊伍中響應「站出來，反惡霸」，途中行經沙鹿、龍井、大肚選區，在第一線與當地鄉親互動經驗來說，所到之處可說是相當力挺陳柏惟例如遇到一位民眾表示，這個選區很少看到這麼多年輕人，看見志工如此努力很有希望，一定會投不同意罷免。

台中第二選區在短時間之內成為眾所矚目的焦點不僅限於國內，在國際上，無論是日本自民黨市議員上畠寬弘表態力挺抗中保台的民意代表，亦或是中國網軍被踢爆策動的刪Q假新聞散佈，一場罷免案牽動的除了檯面上的藍綠典型對抗結構之外，檯面下更多的暗流反而是地方派系的重整以及台海軍事戰略的佈局。只問：罷免一個在外交國防委員會中堅定抗中保台立場的立法委員得利的是哪一方？是中國國民黨還是中國共產黨？

筆者認為對於一個人的好感度都不應該延伸到工作態度的展現，這叫做公私不分。攤開陳柏惟委員的成績單以及幾乎攤在陽光下所有上任至今的行程，哪一項有違背選民所託付？如果選民期待的是更理想的在地建設與政治代言人，那應該站出來譴責缺乏正當性的罷免，留待正常任期結束後再重新檢驗其所作所為，讓資源能夠被保留到社會上真正需要的地方。

（台灣基進政經私塾學員）

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