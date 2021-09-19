自由開講》張亞中的謬論真可笑！

鄧鴻源

國民黨主席改選在即，孫文學校校長張亞中今天在高雄黨部政見會時要求民進黨明年2月28日，公開辯論228是否為大屠殺、是否官逼民反，以及前總統蔣介石是否為元兇？還說未來如果當選黨主席，地方選舉勝利方程式是中央扮演思想作戰，直接攻民進黨靈魂。

國民黨主席候選人張亞中。（中天新聞提供）（記者劉信德攝）

算了吧，你有何能耐？若老蔣不是228事件的元兇，那麼誰才是？為何當年其它地方沒有發生，只有台灣才發生？不就是因為國民黨黨政軍貪污腐敗嗎？不只在台灣是這樣，在中國大陸與北越也是如此，否則怎會討人厭被趕出國門？

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老蔣根本無德無能，貪腐又殘暴，所以許多中國人願意當中共的間諜，將國家的機密洩漏給中共，讓後者可以反敗為勝。

老孫有眼無珠，找一個笨蛋當黃埔軍校校長，忘恩負義，實施清黨，有負老孫聯俄容共政策，老蔣還有臉奉他為國父嗎？

不只是228事件，白色恐怖更可怕，兩蔣狼狽為奸亂殺人，有老蔣親自批示的公文為證，居然當司法太上皇，判人死刑。

國民黨說是當年日本皇民與匪諜聯手做亂所致。若是如此，為何只有台灣才有，其它東南亞地方沒有？分明是自欺欺人。

總之，無論是228事件或白色恐怖，兩蔣難辭其咎。

（大學教授）

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