自由開講》張亞中敢胡扯中國路，賴清德不能談台灣路？

朱孟庠

近日張亞中上彭文正〈政機關不了〉的節目，重申一貫的〈中華民國〉公投主張，這立場他曾發表於二00八年十一月十三日一一三二期《新新聞》，主張「分割公投」：「以縣市為單位，即不願意繼續生活在中華民國的人民，有權以公投的結果，從中華民國領土分割出去獨立建國。如果過半數市民同意，那麼該縣市可以「獨立」，不再與中華民國發生法律關係，結果自行負責。」荒謬，但就是敢扯。張亞中又表明若當上黨主席，要與中國談和平協議外，然後拿著簽好的和平協議，問台灣人民：你要和平還是要戰爭？美麗的騙局！接著以縣市「中華民國公投」削弱並分化台獨，成為南北分割，讓台灣縮小，主張台灣獨立的縣市被「大中華」包圍。

張亞中表明若當上黨主席，要與中國談和平協議外，然後拿著簽好的和平協議，問台灣人民：你要和平還是要戰爭？（本報資料照）

可能成為下屆總統候選人的賴清德多次公開表示：台灣是主權獨立國家，名字叫做「中華民國」，兩岸則是互不隸屬的關係。既然冠上 CHINA 就扯不清，於是宣稱對內叫「中華民國」，對外叫「台灣」，這已成為近年來民進黨一貫自圓其說的主張。賴副總統並強調中華民國不會不存在，國家的前途，由台灣人民自己決定。申明「呷飯皇帝大」顧好百姓、發展經濟，是民進黨守護台灣的核心價值。然，看看香港，顧好經濟有錢賺，就保證能顧好主權嗎？

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張亞中的切割台灣，說來頭頭是道，根本是陰狠、荒誕。然，進入中華民國體制後的賴副總統，不敢談及初衷，無法揭櫫台灣國家路，以對抗紅、藍勢力聯合制獨。

首先，台灣安全所依賴最重要的法律依據並不是中華民國憲法， 而是美國的國內法〈台灣關係法〉 。一九七九年中美斷交，美國參議院基於職權而批准的〈台美關係法〉有其但書，即美國並不承認中華民國、中華人民共和國對台灣的主權，保留了台灣主權由台灣人民決定的選項，而一部屬於台灣人民自己的憲法，就是台灣人自決的展現。

其次，面對台灣有主權Sovereignty，卻没有國格Statehood的狀態，未來在海牙的國際法院（聯合國的司法機構）取得適格性（standing），爭取國家地位是充分條件。但最重要的是國民意志想建國的高度凝聚及呈現，才是完成國家正常化的核心要件，這便體現在一部屬於台灣人的新憲法。

張亞中能清楚厚顏的說出他的中國路，本土政治人物如賴清德等真不必含蓄了。什麼對外叫「台灣」，對內叫「中華民國」？敵人已經站在門口，不應再自欺欺人，對外國際法院爭取台灣的適格性，對內以國民意志的新憲為基石，互為表裡。期待本土政府能提出入聯的清晰目標，成為國家大戰略，必總體提升人民的戰鬥意志。而入聯就是以台灣新國家進入聯合國，這也是新憲法的要義。

（李登輝民主協會顧問）

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