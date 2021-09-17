健康醫療網》龍劭華驟逝震驚各界 糖尿病患休克不一定有預兆！

金鐘視帝龍劭華，14日晚間在高雄85大樓暈倒，緊急送醫搶救後仍驟逝，享壽68歲，引發各界譁然。

金鐘視帝龍劭華，昨（9/14）晚間在高雄85大樓暈倒，緊急送醫搶救後仍驟逝，享壽68歲，引發各界譁然。龍劭華曾在2009年被診斷糖尿病，期間拍戲忙碌飲食不忌口，雖有定期服藥卻沒有回診。還有《我的祕密花園》導演楊冠玉，曾捧紅林依晨、邱澤等明星，患有20年糖尿病，於2020年7月因低血糖休克不治，糖尿病所隱藏的致命危機不能忽視。

金鐘視帝龍劭華猝逝，引起國人關注。（資料照）

糖尿病患者死亡 近7成因心血管疾病猝死

中華民國糖尿病學會副秘書長李建興表示，有6-7成的糖尿病患者因中風、心肌梗塞、心律不整造成猝死，當患者出現胸悶、胸痛、走路會喘以及疲倦，務必多加注意，可能是心肌梗塞並及早送醫治療。

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除了心血管疾病以外，血糖過高還會導致「高血糖高滲透壓昏迷」，以及「酮酸中毒」，通常病患的檢測的血糖值超過500（mg/dL），李建興表示，如果是高血糖高滲透壓的狀態，通常送到急診室以後病人意識不清，必須立即接受治療；而酮酸中毒一般的症狀為輕微氣喘、肚子痛，且口中有水果氣味，不易察覺，因此李建興鼓勵所有糖尿病患者時時監控血糖值，有異常務必盡快就醫。

低血糖休克，也是糖尿病急症之一。李建興說明，「幾乎每一位糖尿病人，一輩子至少都有一次低血糖的經驗」，有些注射胰島素或服用藥物的患者，不按時用餐，使血糖過低引發休克，李建興強調，「通常這類人，不會有低血糖的徵兆，既不會冒冷汗、頭暈，更沒有心悸，而是直接昏迷不醒。」

八字訣照顧尿病患者 定期回診為關鍵

李建興語重心長表示，「若沒有定時回診，再加上生活作息不規律，其實很危險。病人一定要定時回診，並接受完整衛教。」定期回診可依身體狀況調整合宜的用藥，且醫院會教導病人深入認識糖尿病，並進行血糖、血脂、血壓的控制，以及出現不舒服症狀時該如何判斷及處置。

生活飲食方面，李建興建議「八字訣」：定時定量、少量多餐，讓血糖維持恆定。除此之外，血脂和血壓的控制也非常重要，合併有高血壓及高血脂的病患，必須服用藥物維持穩定。糖尿病患者也要好好運動，並戒除不良生活習慣，包括熬夜、抽菸、喝酒等，以免引發心血管疾病。李建興認為，病人只要穩定回診、按時服藥以及維持良好生活作息，即可大大減少致命疾病發生的風險。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者楊艾庭 龍劭華驟逝震驚各界 糖尿病患休克不一定有預兆！

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