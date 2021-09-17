胡，怎麼說》39年前，我看見新竹縣市分；39年後，我樂見新竹縣市合！

胡文輝

39年前的1982年，我是一個小記者，跑台灣省議會，新竹縣是我的故鄉，看見新竹縣、市分家了，那時不叫「分家」，叫「升格」；

39年後的今天，因新竹市長林智堅倡議新竹縣市重新合併，並升格直轄市，各方議論很多，民進黨準備推動修法促成、國民黨第一時間是贊成的，之後則拉苗栗縣也要併當杯葛兩竹合併升格的擋箭牌。

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近日新竹市長林智堅倡議新竹縣市重新合併，並升格直轄市，各方議論很多，民進黨準備推動修法促成、國民黨第一時間是贊成的，之後則拉苗栗縣也要併當杯葛兩竹合併升格的擋箭牌。（資料照）

縣市分合、行政區劃、升格治理，都是眾人之事，眾人之事就是政治，政治決策品質有好有壞，但非關正邪或髒淨，問題每每出在黨派及個人私心太作祟，不是政治不好。我就以羅爾斯（John Rawls）在正義論提出的「無知之幕」做判準，以像我那樣，對新竹保有故鄉之情，但已無任何利害瓜葛的人隔著時空之幕來看，新竹縣市合併升格，最能創造100多萬市民的最大利益，39年後，我樂見新竹縣市復合！

39年前，新竹市從縣轄市升格為「省轄市」，和新竹縣、台北縣、台中市、台南市等平起平坐，可是地方上的大事，那時直轄市（院轄）只有台北市、高雄市（1979年才從省轄升格到院轄）。記得升格的新竹市歡天喜地慶祝、失去新竹市的新竹縣則十分落寞，縣政府也準備搬離竹市（因縣市分家決定很倉促，一時無法搬遷）、搬到竹北（那時是竹北鄉），我是新竹縣民，雖已離鄉，不免也有一絲絲失落感。

40年前在省議會宣布新竹縣市、嘉義縣市分家升格決定的，就是當時聲勢如日中天的人氣王台灣省主席林洋港，不過，1982年正式升格時，林洋港已離開省主席之位，調任內政部長。這個分家、升格的決定，影響4個縣市至少40年，也影響了林洋港的官運仕途，間接促成李登輝崛起、超車，這雖是時也、命也、性格也，但影響不可謂不大。

當年分家之後，4縣市面對最大的是財政問題，在省議會常聽到的批評，新竹縣、嘉義縣被分家之前，本是兩個小康之家，分家後成了4個貧戶，4個縣市都向省哭窮叫苦要錢。這個帳隔空算到林洋港頭上。還有，新竹縣市分家後，國民黨在竹市市長選舉被黨外（那時尚無民進黨）的施家班打的大敗，黨官分析選情當然又把敗選責任順便掃到分家，認為如沒分家，國民黨就不會敗，嘉義也有同樣情況。帳，自然又要算到林洋港頭上。

前台灣省主席林洋港（右）。（中央社）

那時的省主席，權力很大，可說在總統蔣經國、行政院長孫運璿之下，排第三位，台銀、土銀、合庫、三商銀、中小企銀等七行庫為省屬，佔了銀行業的8成以上，菸酒公賣局、台鐵、公路、水利、各港務局等等都在治下，省府一年的總預算，比中央扣除國防、外交的還多，內政部長則除了實際管不到的警察機關，預算及員額都少少，位高而權虛。

當時聽到的小道消息，林洋港被蔣經國名升實降的因素，除了他以省主席身份訪日時備受高規格接待之外，涉及公共政策的主要有兩大項，一個就是新竹縣市、嘉義縣市分家及升格，林洋港決定並宣布了，孫運璿才知道，要林收回林不同意，還不惜辭職以免被譏為朝令夕改，蔣經國聽了孫運璿的報告後，很不高興。

另一公共政策就是北區防洪計劃（大台北防洪計劃），二重疏洪道上原住戶不願搬遷，林洋港主張再多做溝通、緩以圖之，思考有無更好的替代方案，以避免民眾抗爭，孫則要求省府用強力手段拆遷，以免施工一再拖延，台北市淡水河主支流沿岸年年遭受洪災（此案的防洪設計原以台北市為主，後來才修訂為包括台北縣的沿岸也納入防洪體系）。孫運璿認為林洋港不配合執行，又參了林一本。後來由李登輝取代林洋港出任省主席後，派台北縣出身的建設廳長鄭水枝直接和住戶協調補償及遷村事宜，到最後用強力手段排除激烈抗爭（民眾抗爭一度佔了高速公路），終於完成拆遷。以上兩件事，林洋港在小蔣眼中更黑了。這從黄清龍先生跨海去美國史丹佛大學研讀蔣經國日記，得到了相當的佐證，那段時間，獨裁強人蔣經國的私密日記，的確對林洋港批評很多。

圖為前行政院長孫運璿（右）偕同當時的台灣省政府主席林洋港（左）訪問台南市政府。（資料照）

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