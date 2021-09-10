自由開講》新竹縣市合併升格沒那麼複雜 歷史與現實都告訴我們這是該走的路

周軒

新竹市長林智堅日前拋出「新竹縣市合併」的議題，引起熱烈的討論，贊成者有之，反對者有之，但大部分的討論，都集中在政治上，誠然，要說完全沒有政治考量，那也說不過去，然而，這就是民主國家的常態，選舉的壓力，才會成為推動議題的動力，也只有靠選舉，議題才有能見度，試著觀察，全台各地多少公共建設，多少新的政策，是所謂「選舉支票」的產物，就不會太意外了。

政治之外，來看新竹縣市合併的議題，其實很簡單。

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首先，歷史上，新竹縣市本來就是一家。

西元1945年，國民政府接收原日治時代新竹州改為台灣省新竹縣，同年10月30日，將新竹市從新竹縣劃出為省轄市，新竹縣政府的縣治改設在今桃園市。隔一年，也就是1946年，國民政府又將原新竹縣竹東鎮與寶山鄉劃歸新竹市。

結果到了1950年，國民政府撤退來台後，政府決定對台灣實施新的地方自治政策，原來的新竹縣分為桃園、新竹、苗栗三縣，新竹市被降格為縣轄市，並將竹東、寶山、香山劃出新竹市，改隸新竹縣，把原來放在桃園的新竹縣政府，再度遷回新竹市。一直要到1982年，政府才把被降格成縣轄市的新竹市加上新竹縣香山鄉合併升格，成為省轄市，把新竹縣政府遷往當時新竹縣竹北鄉，新竹縣市才又分家。

新竹科學園區的行政區劃，橫跨新竹市東區與新竹縣寶山鄉，陽明交通大學的客家學院，也在一橋之隔的新竹縣竹北市。（本報資料照）

這樣的歷史，其實一直影響到現在新竹市的施政。在新竹市的範圍內，如果走在路上，看見一些沒有在使用的空地，那很有可能看到的，就是新竹縣政府的土地。兩年前，新竹市政府規劃要在新竹市高峰路一帶設公園，卻因為附近的空地只剩新竹縣政府持有的，因此向中央申請變更土地用途，結果卻引起新竹縣政府的反對，因為這些地價值大概3.8億元，如果被新竹市政府變更成功，新竹縣政府瞬間少了3.8億的祖產。

新竹市的都市規劃要遷就新竹縣政府的態度，這實在很滑稽吧？

再來，現況來看，新竹縣市也早就是一個生活圈。 新竹以科技城聞名，科技城的組成，不外乎新竹科學園區，清華大學與現在的陽明交通大學，以及工業研究院，然而，新竹科學園區的行政區劃，橫跨新竹市東區與新竹縣寶山鄉，陽明交通大學的客家學院，也在一橋之隔的新竹縣竹北市，工業研究院更是分別在同一條122縣道的竹東二重埔與新竹市東區有著兩個院區。

而在上述地點工作學習的人們，更是散居在新竹縣市。君不見只要上下班時間，橫跨頭前溪的幾座主要橋樑，與中山高速公路新竹竹北段，絕對塞到動彈不得；往寶山、竹東的主要幹道，也都是車潮洶湧。

如果縣市一體，這些交通動線的規劃與政策，是不是會更有整體性？是不是更能少掉兩個政府之間的行政協調成本？

看完了現況，來談一點錢的問題。 新竹市2019年稅收繳庫1216億元，結果分到的中央統籌分配款與補助款，加起來只有114億元，對比隔壁的桃園市，2018年稅收繳庫1389億元，猜猜分到了多少中央統籌分配款與補助款？ 答案是389億元。

這是《財政收支劃分法》的公式問題，造就了新竹市長久以來，市民無法真正享受到自己努力工作的成果，城市的發展，也受制於預算的限制，無法大破大立。

但《財政收支劃分法》要修，談何容易？

當年民意基礎強大如馬英九，在任總統時也曾提過修法，結果卡在各縣市喬不攏，自己的行政院版本只好緊急煞車，完全不讓人意外，試想本來拿很多的人，現在要他把錢吐出來給別人，任誰都不願意，這也是為什麼柯文哲與台灣民眾黨之前喊過《財政收支劃分法》修正，最後卻不了了之的原因。

現實狀況下是如此，合併之後升格為直轄市，看起來是新竹縣市擺脫永遠當台灣繳稅的分母宿命的唯一解方。

最後，這項倡議提出至現在，各式批評的聲音都出現了，什麼因人設事，8年做不夠要繼續當等等言論都出現了。 我們必須要說，會這樣講的人，實在不太了解新竹縣市的政治生態。

從1950後實施地方自治開始，歷任11任新竹縣長，其中只有2任是民進黨籍。而新竹市從1982年重新回復為省轄市之後，歷任7任市長，也只不過出過3任非國民黨籍的。

縣市個別來看，都是國民黨佔優勢，怎麼會合在一起之後，變成民進黨佔優勢？又怎麼能篤定現任一定有利？更不要說，這個倡議一出，現任的新竹縣長楊文科立刻表示贊同，連隔壁的苗栗縣長徐耀昌也樂見其成，看起來地方一片贊同之聲，反倒是外地的，尤其2022有志投入新竹縣市長選舉的，群起反對。由此就看的出來，誰才是真正心中只有政治，只有選舉，沒有好好傾聽在地的聲音的。

（政治工作者）

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