自由開講》應許之地 大新竹合併升格

陳大衛

近期大新竹合併升格，是否適格，成為各方討論的焦點，筆者認為，大新竹合併升格不只是夠格，且在許多國際評比之中，都與現在的直轄市並駕齊驅，若未來能夠順利合併升格為直轄市，將成為台灣與全球連結的應許之地。

新竹市長林智堅日前提出「大新竹」縣市合併議題，外界認為是為未來選舉鋪路。林智堅6日受訪表示，新竹縣市合併是公共議題，大家不要做選舉聯想，只希望引發民眾思考城市未來發展。（中央社）

首先，從經濟條件來看，大新竹營利事業額4.1兆元，超越現有2個直轄市，不只有新竹科學園區，更有許多國家級的研究中心，更有許多跨國企業營運總部，像是，台積電、ASML等，經濟影響力不容小覷。

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再來，從國際影響力來看，依據GaWC全球百大城市的調查，台灣入榜的5個城市（台北、高雄、台中、台南及新竹），新竹就是其中一個。

接著，從文化條件來看，依據QS公司發佈的2022年「最佳留學城市排名」，台灣也只有台北與新竹上榜。

最後，從國際情勢演變來看，台灣已經成為美國回防印太區域的戰略夥伴，大新竹合併升格，強化台灣半導體產業重鎮的能量，適時的回應華府科技供應鏈安全戰略佈局，也強化台灣與美國連結的能量。

整體而言，無論從經濟、國際影響力、文化及國際情勢演變，大新竹合併升格是必要的革新措施，也為台灣找到國際戰略的新定位。

（讀者）

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