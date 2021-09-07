自由開講》大新竹合併升格，公投決定

李妍慧

昨天（6）新竹市長林智堅宣布將推動「大新竹合併」，我深表認同。新竹早已經是個共同生活圈，要延續新竹的競爭力，近一步提高全球戰略地位，前瞻性的「大新竹合併」是一條早晚要走的路。

新竹市長林智堅昨天拋出大新竹合併議題，引發新竹縣、市政治圈議論及新竹縣、市民討論。（資料照）

就我所知，贊成者大多看到了縣市分治下治理的困難，例如「我們要喝乾淨水」、「焚化爐興建垃圾處理」、「大輕軌建設」、「跨縣市就讀」等等。每一個都因為縣市分隸造成不同調，讓每天在縣市間往返、生活的新竹人苦不堪言。反對者則擔心合併後資源過度集中，偏鄉更弱勢、憂心舉債、也擔心行政區域重劃。

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這些考量並非沒有道理，我認為，更多公開辯論跟資訊呈現，有助於新竹人了解關心我們的未來，進一步匯聚共識。

一、一個生活圈只需要一個管理系統，提高效率解決重要交通，環境，土地，教育資源等等問題。

二、要合併也要升格：新竹作為重要經濟跟戰略城市，未來往國際化、高科技化發展，可參照台南經驗，才有更多預算分配權及全國能見度（例如：參加行政院會）。過去台南縣市合併時未滿200萬，僅略大於彰化、舊台中縣人口規模，被質疑升格正當性。但台南擁有文化指標意義，又預期南科即將帶來的經濟成長，准予升格。新竹縣市合併起來人口超過百萬，更有科學園區生活圈等經濟發展火車頭的帶動，大量兒少人口與高素質民眾將帶來數十年的人口紅利，從前瞻性與重要性來看，升格直轄市一定夠格。

三、一個生活圈所屬政府的型態跟範圍，是為了符合這個生活圈內大多數人的共同利益而存在。在大新竹合併的議題上，我建議辦理「公民投票」。透過正反辯論，公開公平的列舉所有縣市合併的優缺點，讓所有新竹住民有思考、判斷、發聲、決定的機會，更符合公民參與的民主精神。

若新竹縣市可以在分治近40年後公投升格，不但象徵公民社會的健全，更能為台灣區域自治的下一哩路，設下一個透明、和諧、共好的里程碑。

（新竹市議員）

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