自由開講》當國安法進入香港大學

邱伊翎

在2019年的香港反送中運動中，從一開始大致和平的示威，演變成警方與部分示威者將武力升級，及後警方多次包圍及封鎖大學校園，開布袋槍、使用催淚瓦斯、辣椒水攻擊及逮捕學生，造成嚴重的衝突受傷，也有不少人在這過程中身心受創。在北京強行落實《港區國安法》一年後，香港國安處進入校園進行搜索、逮捕，學生會被校方宣布終止。香港行政長官林鄭月娥甚至促請家長與教師等舉報身邊青少年的違法行為。此舉也再度引起國際媒體及台灣公民社會的關注。

在2019年的香港反送中運動中，從一開始大致和平的示威，演變成警方與部分示威者將武力升級，及後警方多次包圍及封鎖大學校園，開布袋槍、使用催淚瓦斯、辣椒水攻擊及逮捕學生，造成嚴重的衝突受傷，也有不少人在這過程中身心受創。（法新社）

從2019年反送中運動開始，香港的青少年就幾乎已經被汙名化，不再被視為是有獨立判斷能力的主體。任何大大小小的和平行動，幾乎都可能成為被起訴、逮捕的理由。香港大學的校園，也不再是一個老師學生可以自由自在討論辯論各種社會議題、公共事務、理論思潮的學術殿堂，而是隨時可能有警察進入校園搜索、逮捕的緊張環境。

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香港教育局局長即曾表示，學生不應歌唱、高喊含有政治訊息的歌曲、標語、及參與活動，就算在教室內討論政治議題也可能有違法風險。港版《國安法》也賦予執法機關權力，得以不經司法批准就移除網路內容或取得使用者資料。國際特赦組織在六月底所發表的【香港﹔以國安之名】的研究報告即指出《港區國安法》已經摧毀了香港多方面的自由，更持續在製造一個削弱人權保障的環境。

當有越來越多的行為被冠以「國家安全」之名，作為合理化審查、騷擾、逮捕和起訴的藉口。《港區國安法》中列明之人權保障安全閥機制，已經形同虛設，也架空了香港現行法律所提供的人權保障措施。這些陸陸續續被以「國安法」為由進行逮捕的各種個案，在後續的司法審判中，是否還能享有公平審判權，也令人擔心。

《港區國安法》違背了許多國際人權法的規範，也無限擴大「國家安全」的定義。我們除了一再呼籲中國及香港政府停止執行這些有違國際人權法的法令政策措施之外，也要呼籲聯合國各會員國，持續關注香港情勢，採取行動並持續要求中國及香港政府改善。台灣雖然不是聯合國會員，也無法在許多國際組織上發聲，但香港的人權持續惡化，台灣公民社會的關注從未中斷。我們也期待這些持續發出的微弱聲量，可以引起關注，慢慢凝聚出更多可能，改變這個已經極度傾斜的噤聲之島。

（國際特赦組織台灣分會秘書長）

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