自由開講》無惡不作的中國共產黨

陳慶坤

二十一世紀一場來自中國的武漢肺炎（COVID-19），揭開中國共產黨無惡不作的猙獰面目；相較於過去，這個可怕的政權其實也是惡名昭彰，只是因為世界資本主義者的全球利益，蒙蔽、隱藏其可怕的極權主義行徑，任由紅色中國宰制世界。《老子》：「反者道之動，弱者道之用」；武漢肺炎帶給人類的災難，看來也是人類人性自覺、自醒的轉機。

由於歷史文化的關係，中國共產黨集中國五千年帝王政治專制極權之精華（儒家民族主義）；陰屍附體馬克思階級鬥爭的邪惡人性論（無產階級國際主義 proletarian internationalism），吸收天地精華妖變為世界超級大怪獸。中國共產黨自一九四九年建政以來，這個怪獸政黨從來就沒有改變過它嗜殺專制的本性。

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二Ｏ一九年武漢肺炎之前，中共挑起人類民主自由的普世價值，香港特別行政區政府提出《逃犯條例》修訂草案，引發「守護香港反送中」大遊行，可歌可泣的大規模抗暴社會運動，遭到屬於共產中國武警鎮壓，逮捕逾六千餘人，被失蹤、抗爭意外死亡人數七百餘人。二Ｏ二Ｏ年六月由全國人民代表大會常務委員會通過《港版國安法》，香港正式鎖進中國，言論自由轉為肅殺之氣，悲涼噤若寒蟬！

日前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥，因去年抗爭運動遭判刑入獄；壹傳媒創辦人黎智英昨日被法庭拒不保釋收押。美歐政界嚴厲譴責中國，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Patricia Pelosi）聲明，此不公義的粗暴判決「令人髮指」，充分反映紅色中國不惜一切代價摧毀香港自由和真正的自治。

日前「香港眾志」成員黃之鋒（右）、周庭和林朗彥（左），因去年抗爭運動遭判刑入獄。（路透社）

黑格爾說：「歷史給我們唯一的教訓，就是我們無法從歷史中得到任何教訓。」歷史總是不斷的一再重演，但人類永遠不會從歷史中學到教訓。

一九五Ｏ年毛澤東下令大規模處決國民黨軍政人員，不論先前投降、投共的到被俘虜或逃亡的都不放過，殘酷的屠殺或關押，保守估計三百萬人以上國民黨員遇害死亡。看看這段過往的歷史，日前調查局南部機動工作站人員閒聊「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」有名幹部回答「那就投降啊！」這樣的想法應該道出台灣統派、親共族群的想法，只是他們的下場應該也會是如此！

美國國家情報總監雷克里夫（John Ratcliffe）日前投書《華爾街日報》，稱中國是第二次世界大戰之後，對全球民主與自由的最大威脅；情報很明確，北京打算在經濟、軍事和科技方面壓制美國和全球。然而世界「反共的號角」已經響起，套用中國經典：「楚雖三戶，亡秦必楚也。」亡共產中國的不是美國，更不會是台灣，正是中國人民；原因無他，無惡不作的中國共產黨「多行不義必自斃」！

（大學助理教授）

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