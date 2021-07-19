自由開講》唱衰AZ疫苗，請先要有國際觀！

王英明

新冠病毒疫苗注射，從最初的3月底開始到目前，台灣所用，都是以英國牛津AZ（阿斯特捷利康）疫苗為大宗。我國政府選擇這個疫苗，猜想最初是世界統籌疫苗分配的Covax的安排，而疫苗有不需特別冷鏈的方便性、價格較合理，取得過程順利不受政治干擾（輝瑞BNT有在中國設立「大中華總代理」，是所有疫苗公司的唯一，政治因素造成台灣超過半年的購買紛擾，至今餘波盪漾）。而日本捐贈AZ疫苗數目，竟可覆蓋台灣15%的人口，在各國的疫苗都進貨量不順的時候，這個數目很是龐大。

台灣第一順位的醫護，90%以上都打AZ。而除北美外，世界各國採用比例最高的疫苗（約2/3國家）就是AZ，至少有147國。歐盟主要領袖，包括英國王室，皆打了此疫苗，在歐洲擁有非常崇高的信任度。其研發人之一的吉爾柏特女爵（2021年皇家授勳），七月初在溫布頓網球場，接受7500名觀眾長達一分鐘的起立鼓掌致敬。此疫苗的研發，只費了兩個月，研發小組並期許以成本價，提供世界各國，以便所有人類共同抗疫，而非富裕國家才能購買。我們在影片中看到受讚揚的女爵，神情靦腆害羞，其謙虛的學者風度，非常令人感動。

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AZ疫苗研發人之一的吉爾柏特女爵（2021年皇家授勳），七月初在溫布頓網球場，接受7500名觀眾長達一分鐘的起立鼓掌致敬。（美聯社）

在台灣，或許是某些政治因素，特定團隊與媒體，有意讓人民對這疫苗產生偏見，近半年來，以未過濾或捏造誇大的理由，反覆洗腦台灣社會，例如「是日本不要的」或「催命針」形容，造成人心惶惶。（從最近「預約選擇疫苗」的比例，證明發揮了效果）。這些負面的新聞及「AZ特戰隊」訊息，在國際上已使台灣大大失分。

事實上吉爾柏特女爵在受訪時也表示，AZ疫苗確受到極大的污名化。在歐洲特別是北歐，四月份發生的稀有血栓事件（在二期試驗可能沒有受重視），轟動了當地。丹麥與挪威相繼停用，有些國家只是跟進，但後來5/20丹麥又恢復使用。可能是原因無法確定、而且咸認為利大於弊，救了很多人命；除有些國家在限制某些條件，各國還是繼續用AZ接種。而台灣直到六月底，接種數目快近百萬，真正的本來沒有慢性病者、因疫苗造成血栓及血小板低下，也僅有寥寥數例，且多已治癒（歐洲病例是台灣的三到六倍）。

撇開血栓不談，最近所看到最奇異的說法是，是有一神經科教授，竟公然為文，懷疑泰國代工AZ疫苗的品管，理由是工廠由皇室投資，因侮辱泰皇將判刑15年，所以無人敢公正公開評估其品質，因此該教授「自由心證」泰國代工AZ疫苗必有問題 ，並建議政府不要使用此批疫苗，贈送給較落後國家（但如真的出了問題，我國政府要不要負責？沒有說）。

此一製造恐怖的發言，是在唱衰大眾盡量避開AZ疫苗嗎？因為無人知道他打的是哪一批（連地方政府、醫院、醫師都不知道）。迄今全世界應該沒有人去問自己所打的疫苗，是哪個國家代工的。因為大家都會信任，事關人命的重要疫苗，無論在哪裡，一定有母公司嚴格的監督控制。所以像這種毫無證據的指控，會不會引起國際糾紛？該教授不怕泰皇聞悉後，以外交途徑，將他引渡到泰國去開庭嗎？想來真是毛骨悚然。而且泰國是亞洲大國，在歐盟的開放旅行名單，是少數列為white list的國家，也就是准許其國民來遊覽（台灣在六月中旬也被列入，但七月一日已被移除）。

另外一種常聽的說法是，「打了AZ，將無法出國」。這個「國」應該指的是美國。美國固然早有購買AZ疫苗，但因國內已有同質的嬌生疫苗，另外還有自己研發的兩大人氣mRNA疫苗-輝瑞及莫德納，怎麽打都打不完（連觀光客一下飛機就可在機場免費接種），根本不需要再增加「可能有血栓風險」的AZ疫苗。簡單講就是美國沒給EUA。

順便說一句，EUA如果翻譯為「使用國政府風險擔保、廠商免責、特准暫時藥證」，一般人就比較容易了解、為什麼沒有透過政府，就買不到疫苗。最近台灣的大企業家買BNT疫苗，但沒有政府的擔保，是買不到的。是政府要向大企業家感謝、還是顛倒過來，其實很容易明白。但小英政府還是有一再表達謝意，因為捐獻疫苗給國家，是很大的貢獻，全台灣人都很感激。但有人說政府「收割」，毫無感謝，就不知道是什麼居心了。

很多美國人沒有聽過AZ疫苗，更何況，入境美國，根本不需要疫苗接種證明，所以是什麼疫苗沒什麼差別。而加拿大在九月份才開放觀光旅遊，入境要件的「疫苗通行證」，與歐盟是完全一樣的，也就是輝瑞BNT、莫德納、嬌生、AZ共四種。

其實現在歐、美的海關規定，非常複雜，各國都不同，簡單一句「打AZ不能出國」太沒有國際觀了。進海關的旅客有分為「必要旅行」（探親、開會、就學）及「非必要旅行」（也就是一般性的純旅行）。歐盟對非歐盟成員國入境者，有列為white list，才准許來「純旅遊」，而且每兩週視各國疫情調整一次。英國則分為綠色、橙色及紅色系（台灣目前是橙色，7/19起會改為綠色）。而且在不同分類，即使有「疫苗通行證」做法也不一，有的是PCR後必須到檢疫旅館14天、第七天還要做一次試驗、有的是連PCR都不必。所有文件的規定隨時在變，事先一定要做好準備，才去買機票，否則到時候無法入境，會增加自己麻煩。

最近某報網路報導（內容不知是真假），提到一留美學生，在學校報到以後，發現在台灣已先注射一劑的AZ不被承認（應該是該校沒聽過AZ），所以要求她從頭打莫德納疫苗。這就是沒有國際觀的結果。既然要到美國、就應該事先知道美國沒有AZ可以接打。而且進入美國海關本來無需「疫苗卡」。所以出國前根本不須注射，到了美國再說。

既然要到美國、就應該事先知道美國沒有AZ疫苗（中）可以接打。而且進入美國海關本來無需「疫苗卡」。所以出國前根本不須注射，到了美國再說。（路透社）

但猜想有些媒體，就是藉此唱衰AZ是不被「世界」所接受的，其實這只是極少學校的無知認定。若是持有我國將發行的「國際疫苗卡」，這都將迎刃而解。這個例子最後只是「混打」而已，並不是什麼大問題。

談到「混打」，最近話題沸沸揚揚，其實已有十多個國家開始這個政策。紐西蘭政府的EUA只有輝瑞一種疫苗，其衛生部的官網明示國民，若在海外只注射過一劑，除嬌生外，無論任何廠牌，返回紐西蘭都應直接混打輝瑞BNT。德國更是很多人都已經混打AZ+莫德納或BNT。台灣的CDC較為謹慎保守，希望有更多的資訊文獻再做決定。奇怪的是，很多主張混打的人士，也反對國產「疫苗橋接」得到EUA。這種對科學竟有前倨後恭的態度，是很矛盾的。

無論如何，由於混打的趨勢，最近AZ疫苗，已成為醫界人士口中的「第一劑疫苗首選」。若是疫苗缺乏，只夠打一劑，AZ更是名列冠軍，其保護力以76%贏過莫德納的70%、及輝瑞BNT的52%（台大黃立民教授研究）。而各種混打方式，也都以首劑AZ、再搭配其他疫苗，抗體效價最高，所以打AZ有「進可攻、退可守」的說法。

最後要提到，醫界已ㄧ再提醒，台灣自然死亡，每天平均本來就有480人，如去掉事故傷害，保守估計至少50個人是剛好事前有接種疫苗，無論哪一個廠牌都一樣。但AZ疫苗是接種的第一波，又碰到接種年齡的最高層，這種機率當然最大。

有一個笑話說，人猿兒子問媽媽：我們什麼時候才要接種新冠疫苗？人猿媽媽說，等人類的接種實驗結束，我們就會開始打了。

確實，現在全世界的所有新冠疫苗，都算是實驗階段，各國都還在摸索什麼才是最好的方法。所有的疫苗都有利有弊。一天到晚「非買BNT不可、其他都不考慮」、「AZ最是致命」、「打AZ出不了國」，這些毫無國際觀的講法，就請不要再散播了。很高興現在連縣市首長也會說一句：「不要選擇，能打到的疫苗，就是最好的疫苗」，這句今年二月份美國專家早就講的名言。

（家醫學會創會理事）

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