自由開講》國民黨不要再拜祖公了！

鄧鴻源

植樹節，國民黨的辣椒洪（洪秀柱）在其臉書說，今天也是本黨的孫總理逝世紀念日。

總理曾說：「以吾人數十年必死之生命，立國家億萬年不死之根基，其價值之重可知。」在國家最飄搖、最積弱、最苦難的時代，是他點燃了革命的火炬，帶領國家終結帝制、走向共和。若沒有堅定的信念、強大的意志，便不會有《建國方略》、《建國大綱》，更不會有《三民主義》及五權憲法的誕生。



總理留給我們的遺產，不僅只是一樁未竟的志業，更是替國家社會解決一切問題的基礎，孫文思想就是本黨的羅盤，但凡國家社會遇到疑難雜症，只要往三民主義裡找尋解答，就會有一條明路能夠繼續前進。只是，不知道現在，還有多少人記得總理帶領民族復興、實現均富、創建民有民治民享共和國的宏願呢？

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植樹節當天（3/12），國民黨前主席洪秀柱在其臉書發表對孫中山的追思文章。（截圖自洪秀柱臉書）

真是王大娘的裹腳布又臭又長，你們的總理已經作古多年，老共已經完成遺囑，跟台灣有何關係？老孫的學生老蔣，在中國所建立的是民有、民治、民享，還是「黨有」、「黨治」、「黨享」的共和國？為何他（蔣中正）當「皇帝」到死還傳給兒子？

辛亥革命時老孫人在哪裡？敢說中華民國是他建立的嗎？他的三民主義能解決中國的問題嗎？如果有，為何老蔣像老鼠一樣逃難到台灣來？老蔣來了不打緊，居然還亂殺無辜，他有實現老孫的遺囑嗎？

舊中國已經於1949年被老毛的新中國取而代之，國民黨在台灣已經沒有黨魂，許多人都自私自利，媚共求榮，違背兩蔣遺囑，都是民族罪人。

總之，國民黨不要再拜祖公了，應該真誠認同台灣，主動交出不法黨產給國民與人民，並贊同轉型正義，拆除所有威權圖騰，取消對老孫的崇拜儀式，才能贏得尊敬。

（大學教授）

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