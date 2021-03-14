自由開講》馬英九終於認清事實了？！

馬英九終於認清事實了

長久以來，馬英九們始終將「九二共識、一國兩制」掛在嘴邊，整天倡和中共政權，不惜違背台灣主流民意，批評民進黨政府不承認「九二共識」，如今中共違背了其所有承諾，與世有目共睹，馬英九（中）終於認清，「這等於是宣告『一國兩制』的死亡，他感到非常遺憾」。

林瀚城

中國人大會議決定修正香港自治區選舉制度，主要為特首產生辦法和立法會產生辦法，確保由「愛國者治港」。中國此一更革，等同將《中英聯合聲明》第3條規定；香港回歸後，可享有高度的自治權。同條第12款亦明訂；「中華人民共和國全國人民代表大會將以中華人民共和國香港特別行政區基本法規定之，並在五十年內不變」。「五十年不變」，是當年鄧小平爲了解決香港問題而提出的原則。主要目的是要消除香港人對回歸的疑慮，然而香港「回歸」迄今只24年，習近平卻迫不及待，千方百計限縮香港人民自由、無視《中英聯合聲明》約束，在香港強推《國安法》，剝奪香港居民的政治權利，壓制香港居民人身自由，濫捕民主派人士，香港居民所期待中國在香港「一國兩制」的承諾完全破滅，中國對香港步步進逼是對全球重視自由和多元文化人們的警示，也加深中國對台灣的威脅。

長久以來，馬英九們始終將「九二共識、一國兩制」掛在嘴邊，整天倡和中共政權，不惜違背台灣主流民意，批評民進黨政府不承認「九二共識」，如今中共違背了其所有承諾，與世有目共睹，馬英九終於認清，「這等於是宣告『一國兩制』的死亡，他感到非常遺憾」。建議國民黨內的馬英九們，儘速認清事實，回頭是岸，死抱純屬虛構的「九二共識、一國兩制」則將步香港的後塵。

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（商）

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