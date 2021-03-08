自由開講》陳佩琪轟民進黨將「萬年執政」？

陳慶坤

在歷史上再強大的大帝國都沒有過「萬年執政」的史實，即使最愛喊「中華民國萬歲」的中國國民黨，其國祚至今亦僅有110年，更何況蔣介石早已宣告其死亡，現在更是日薄西山！

顯然所謂「萬年執政」，只是文學上「誇飾」的一種修辭方法，主觀上「語不驚人死不休」；客觀因素「令好奇者聞詭而驚聽」。就如李白的「白髮三千丈」，不應誤為事實的荒謬。則此，民進黨「萬年執政」僅是陳佩琪的攻訐之詞。否則，國民黨的「萬年國會」從何而來？六十餘年的一黨獨大「中華民國萬萬歲」，怎沒有聽過陳佩琪抱怨「萬年執政」？

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就如李白的「白髮三千丈」，不應誤為事實的荒謬。則此，民進黨「萬年執政」僅是陳佩琪（右）的攻訐之詞。（資料照）

然話說回來，民進黨要不要「萬年執政」？在台灣絕對是一個事實的需要。台灣深受中國國民黨思想宰制，即使在前總統李登輝之後的民主，2000年逐漸形成政黨輪替也只是「民主的假象」，不是民主國家常態的政黨輪替，而是極權主義虎視眈眈的企圖復辟！尤其，台灣面對世界最邪惡的國家，中國共產黨與台灣黨國餘孽的合流，更是台灣邁向獨立建國的最大障礙。那麼肩負帶領台灣走向完善的建國之路，受台灣人託付的民進黨，使其「萬年執政」，民進黨絕對有義務與責任。

柯文哲從政是否就因為統一而被打成萬惡不赦，不是問題；甚至民眾黨「萬年執政」也不成問題；問題在，是否被羅智強這樣的政治人物大感認同，還截圖分享直呼「陳佩琪加油」？

因此，所謂民進黨的「萬年執政」，是展現台灣人的意志，才足以使紅色中國與黨國餘孽，還有「不白而紅」的台灣民眾黨徹底死了統一這條心。在台灣民主選舉的自由機制之下，促使中國國民黨不得不本土化，更名為「台灣國民黨」，藉以重獲台灣人的信任。就如國民黨立委林為洲所言「反共不是民進黨的專利」；國民黨立委陳以信在質詢時，向行政院長蘇貞昌及衛福部長陳時中獻花，表達在檢疫期間受醫護人員照顧的感謝之意。希望這是一個好的開始！

黨國教育的關係，台灣人喪失對自己歷史文化的記憶，而失去自我主體意識的建構。民進黨是否能夠「萬年執政」，當然還有一段「迢遙之路」要走，諸如司法改革、轉型正義、制憲而不是修憲等等浩大政治工程的挑戰。若民進黨無以實現，「台灣國民黨」、「台灣民眾黨」可否責無旁貸？他們亦可「萬年執政」！

（大學助理教授）

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