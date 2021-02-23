你今天，犯罪了嗎？》「開車撞狗」為什麼不是傷害罪？

1978 年，聯合國《世界動物宣言》提到，動物應該有「生存權」，每個國家應該重視動物權利的保障。而像是德國、瑞士、奧地利、盧森堡、印度、埃及、巴西等國家，也在憲法裡明文規定保障「動物權」，那麼台灣呢？

「開車撞狗」為什麼不是傷害罪？（報社合成／https://www.irasutoya.com/）

張誠嘉

某天 A 在路上騎車，一旁正在停機車的 B 沒有立中柱，平常兼任中柱警察的 A，決定給 B 一個警告，馬上催油門往 B 的方向衝，然後急煞，讓 B 人生跑馬燈轉一下，希望他以後記得停車要立中柱。

沒想到，A 煞車一個不穩，連人帶車往 B 的方向直直撞，還好 B 和 B 機車上的狗狗都只是輕傷。

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身為不立中柱魔人的 B，被衝撞這一下，也讓他心中的不立中柱警察警報大作，決定對 A 提告過失傷害。

開車撞狗為什麼不是傷害罪？

A 雖然是故意往 B 的方向衝，而且撞上 B。但不會成立「故意傷害」的原因，是因為 A 衝過去的時候只是想要嚇一嚇 B，並沒有要傷害 B 的意思，在欠缺故意的情形下，只會成立過失傷害。

而狗狗的部分，因為法律上狗只是「財產」，所以對狗的任何傷害行為，除了動保法上的虐待動物罪之外，在刑法上並不會成立傷害罪。

動物的權利也很重要

但是，也有人開始反思動物在法律上只是「物」嗎？難道不能有其他權利嗎？

1978 年，聯合國《世界動物宣言》提到，動物應該有「生存權」，每個國家應該重視動物權利的保障。

而像是德國、瑞士、奧地利、盧森堡、印度、埃及、巴西等國家，也在憲法裡明文規定保障「動物權」。

台灣的動物權

立法院前陣子成立了「修憲委員會」，將再次啟動修憲工程。

也因此，有人開始討論是否要把「動物權」納入憲法的保障中。而目前立法院有兩個憲法修正草案提到動物權，分別是台灣民眾黨的蔡壁如、中國國民黨的鄭麗文等人提出。

蔡壁如的草案提到：

「動物非物，具有感知能力，享有生命尊嚴，此客觀價值應受國家法律特別保護。」

鄭麗文版本草案則寫到：

「維護地球永續發展及尊重生命，政府應保障生物多樣性，重視動物保護及其生存環境。國家應完備動物保護願景、法制及重視動物福利，當動物或其生存環境受不當侵害時，人民或公益團體得向政府、企業及個人提起訴訟。」

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