你今天，犯罪了嗎？》人若抓狂齁，殺人都有可能輕判？！

刑法規定當場激於義憤而殺人，只能判處7年以下有期徒刑，這是一條仿照各國的立法規定。但，是不是只要人抓狂時，就連殺人，法院都有可能輕判呢？！

陳孟緯

靜香某日跑趴完後泥醉，由友人攙扶回家後便倒頭大睡。

深夜，前男友鳴人竟撬開房門，摸上靜香床頭，靜香誤以為是同居人小智回來了，便任由鳴人上下其手。

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正當房內響起兩人碰撞聲音的同時，屋外也傳來鑰匙與大門碰撞的聲音，進房的小智發現此情此景，不禁勃然大怒，要求鳴人立即離開同時警告：「人若抓狂齁，賣供打人，殺人都有可能啦！」，卻遭鳴人嘲諷：「今天我是來討回靜香的！」爭吵聲甚至引來鄰居關注。

不擅言詞的小智，在眾目睽睽下幾番嘲諷後失去理智，便拿起桌下的開山刀刺入鳴人的要害，鳴人當場死亡。檢察官以殺人罪起訴小智求處死刑，辯護人卻稱這應該是義憤殺人，應判處7年以下有期徒刑，是不是只要人抓狂時，就連殺人，法院都有可能輕判呢？！

不擅言詞的小智，在眾目睽睽下幾番嘲諷後失去理智，便拿起桌下的開山刀刺入鳴人的要害，鳴人當場死亡。（pixabay.com）



還真的有義憤殺人罪！

刑法規定當場激於義憤而殺人，只能判處7年以下有期徒刑。這是一條仿照各國立法的規定，假設殺人是因為有他人先有違反正義的舉動，而且程度上足以引起公憤，這種特殊情境下的殺人，是真的「被逼出來的」，一般人都可能忍不住，惡性比較低，所以刑責也比較輕。

怎樣才算義憤殺人？

立法理由提到，「因自己或親屬受莫大之侮辱，或妻子與人通姦等情節」算是義憤，但是這是古中國以男性為中心，把女子視作為所有物來捍衛的法思想，與現代社會要鎖定的「正義」可能有落差。

所以法院也很嚴格的解釋義憤的要件，除了「有重大侮辱的通姦」以外，還承認過「長期被虐待的老翁反殺逆子」、「發現繼母跟外人偷情」、「看見債務人有錢賭博卻不還債的」等等，如果是一般的感情糾紛或是爭辯就不算在內。

除了被激起義憤以外，法律還規定要「當場」殺人，事前計劃或事後決意都不算，一定要當下發生的才能算是義憤殺人。所以如果是看見違反正義的舉動，回家後輾轉難眠，半夜去執行私法正義的就只能論以殺人。

因為放寬殺人的刑責考量的就是當下「被逼瘋」的特殊動機，如果你當下忍得住就代表還沒有到義憤難平的程度，法律的目的也不在鼓勵報復或是私法正義，當然就不能寬待囉！

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