法操》【刑法小教室】義憤殺人罪有隱藏構成要件？

法條中「當場激於義憤」的意思是「他人所實施之不義行為，在客觀上足以引起公憤，行為人猝然遇見該不義行為，一時憤激難忍，而當場對被害人實施特定行為」，那大家覺得哪樣的不義行為足以讓一般人覺得憤怒，進而做出殺人或是傷害行為呢？

義憤殺人罪有隱藏構成要件？（圖片來源：pixabay.com）

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我國刑法（下同）中，針對「當場激於義憤」殺人或是傷害有特別的減刑規定，分別規定在第273條和第279條，與普通殺人或傷害罪的刑度比較如下表：







依照實務的見解，法條中「當場激於義憤」的意思是「他人所實施之不義行為，在客觀上足以引起公憤，行為人猝然遇見該不義行為，一時憤激難忍，而當場對被害人實施特定行為」（最高法院106年度台上字第507號刑事判決參照），那大家覺得哪樣的不義行為足以讓一般人覺得憤怒，進而做出殺人或是傷害行為呢？

長期被騷擾、恐嚇後當場下手行兇，不算是當場激於義憤

106年3月高雄發生一起殺人事件，被害人是計程車司機汪男，汪男從104年開始追求被告蔡男的女兒蔡女被拒後，持續騷擾蔡男和蔡女，除了不斷撥打蔡女手機、傳送恐嚇及辱罵內容的簡訊，還常常開著計程車在蔡男與蔡女同住的住處附近徘徊堵人，或在清晨敲打住處大門要求蔡男提供蔡女聯絡方式等等脫序行為。當地里長多次勸阻、協調都無效，蔡女的精神疾病因而漸漸加重。

某日汪男又開著計程車到蔡男住家巷口逗留，蔡男因而和汪男大吵起來，汪男直嗆「如果蔡女亂交男朋友就要讓她死，如果不是看蔡男年紀大，也要找人處理蔡男」，蔡男頓時情緒爆發，回家拿出一把水果刀朝汪男猛刺，汪男因此死亡。

高雄地方法院最後依普通殺人罪，以及第59條犯罪情狀情堪憫恕減刑，判蔡男有期徒刑6年6個月，全案可上訴。（高雄地院新聞稿）

長期被騷擾、恐嚇，又再次被恐嚇威脅自己以及最近親屬的生命安全，這樣的狀況在客觀上是否足以引起公憤呢？顯然本案法官並不這麼認為。如果蔡男是以義憤殺人罪論罪的話，最後獲判的刑期應該會比6年6個月再低許多。

一定要被侮辱，才算激於義憤？

那實務上被認為符合「當場激於義憤」的情況究竟是什麼呢？最高法院認為長期被逆子勒索的父親，被逆子毆打並出言侮辱，盛怒之下持刀刺殺逆子成立義憤殺人罪（最高法院61年台上字第1781號判例）；高等法院有見解指出第273條立法理由載明：「所謂出於義憤者，例如因自己或親屬受莫大之侮辱，或妻子與人通姦等情節是也」，但並沒有明確說明「義憤」的主、客觀要件，所以基於歷來實務見解，繼子看到繼母和父親以外的人發生不正常親密行為，屬於客觀上足以引起無可容忍的憤怒之義憤情形（高等法院 104 年度上訴 字第 78 號刑事判決）；部分見解認為撞見同居的女友和前男友正在發生性關係，雙方大吵之後憤而持刀刺殺女友的前男友，也屬於激於義憤的殺人行為（臺灣高等法院107年度上訴字第701號刑事判決）。

觀察目前的實務見解，似乎侷限在行為人被侮辱，或是與通姦或類似行為有關時才會成立「義憤」的情狀，但實際上並不是只有前開兩種情況客觀上足以引起公憤，且第273條立法理由說明並不是將義憤限制在前開兩種情形，法院這樣限縮的見解適用實質上已經增加法條規定以外的限制，是否有解釋適用逾越立法目的之情形，值得好好思考與檢討。

本文經授權轉載自法操 【刑法小教室】義憤殺人罪有隱藏構成要件？

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