你今天，犯罪了嗎？》把人打到皮開肉綻，是重傷害嗎？

刑法上的傷害罪有兩種，聽起來很像廢話，但比較輕的是傷害，比較重的是重傷。那麼要達到什麼樣的程度，才算是重傷呢？

蔡岳倫

某天，A 和 B 因為某件事發生爭執，雙方一言不合大打出手，A 對 B 使出鎖喉絕技，B 也不甘示弱全力反擊，最後雙雙掛彩，A 的手肘脫臼、B 多處擦傷。

B 一氣之下，發文公審 A，說 A 用力過猛讓他皮開肉綻，一定用重傷罪告死他。A 也說，他的手斷掉了，也要告 B 重傷。

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那麼，什麼才是重傷呢？

什麼才是重傷呢？情境照。（圖片來源：https://photo-ac.com/）



傷害有兩種

刑法上的傷害罪有兩種，聽起來很像廢話，但比較輕的是傷害，比較重的是重傷。

傷害泛指所有對人體的侵害，不只外傷，挫傷、拉傷之類受傷，都屬於刑法上的傷害。

重傷的要求就比較嚴格，必須是「完全喪失」或「嚴重損害」手腳、味覺、聽覺、嗅覺、說話能力、生殖能力。

如果之後可以治好，就不算是重傷。

前面的故事裡，A 手肘雖然脫臼，看起來好像是廢掉了，但以現在的醫學技術，脫臼沒有意外治得好，所以雖然暫時沒辦法用手，但並不是完全喪失或嚴重損害。

那重傷實際上的例子還有什麼呢？

除了前面提到的斷手斷腳之外，還有「重大不治或難治的傷害」也算是重傷，像是潑硫酸、把別人的腎臟打壞，都屬於重傷喔！

所以，B 全身多處擦傷，並不符合「重傷」的任何一個條件，即使被打到「皮開肉綻」，但也沒有嚴重到造成重大不治或難治的傷害，所以只能是普通傷害。

是不是很簡單呢？

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