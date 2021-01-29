你今天，犯罪了嗎？》闖紅燈撞死人，為什麼不是殺人？

開車撞死人究竟是故意還是過失？會牽扯到所犯法條究竟是殺人還是過失致死，刑度也會跟著差異很大！

蔡岳倫

阿甫經常開車行駛在台 14 甲線上，10 來年的農產品貨運經驗，讓他對於武嶺附近的路可說是閉著眼睛都能開。

他也自恃依他的開車技術，縱然有人衝出來他也反應得過來，所以路上的紅綠燈他幾乎是沒在看的。

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某天，阿甫也是開在一樣的路線上，也準備要一如往常地闖一樣的紅燈，行經路口時卻撞上了機車騎士阿 B，並直接造成阿 B 的死亡。

闖紅燈撞死人，為什麼不是殺人？（https://photo-ac.com/）

什麼是過失？

刑法中的過失有分兩種，第一種若能夠注意周遭環境即可避免意外發生，卻未注意，這就是所謂的「無認識過失」。

第二種則是行為人已經完全可以預料的到某些情況可能會產生危險，但行為人主觀上認為情況都在自己的控制之內，完全不認為會有意外，最後情況失控並導致意外的發生，這就是「有認識過失」。

如果阿甫是單純貪快，不太熟悉路線，卻硬要闖紅燈，而撞上阿 B，那就是屬於「無認識過失」。

但在我們的案例中，阿甫其實已經對他送貨的路線非常熟悉了，他對於「他可以闖紅燈但不管路口有誰他都不會闖禍」是相當有把握，而實際情況卻是他闖紅燈時並沒有反應過來，因而撞死了阿 B，這就屬於「有認識過失」。

為什麼過失要分兩種

因為「有認識過失」其實跟「故意」已經有點接近了，「有認識過失」與「故意」的行為人對於他所處的環境都要有所認識。

但如果是「有認識過失」，行為人必須相當有自信，堅信在他所處的環境下，他絕對可以控制住場面。

如果行為人並沒有可以控制住場面的信心，而只是覺得「噢如果發生意外那也沒關係」的想法，那麼就是行為人容任意外的發生，那就是屬於故意了。

而開車撞死人究竟是故意還是過失，會牽扯到所犯法條究竟是殺人還是過失致死，刑度也會跟著差異很大，因此當然要仔細區分囉。

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