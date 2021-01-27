你今天，犯罪了嗎？》我不想這麼痛苦的結束人生

對刑法來說，生命是至高無上、而且不能放棄的權利。不管是按照對方的想法殺死對方，或是協助對方自殺，都會犯了刑法的「加工自殺罪」。

對刑法來說，生命是至高無上、而且不能放棄的權利。圖為情境圖，人物與本文無關。（美聯社）

張誠嘉

如果活得痛苦，可以選擇死亡嗎？



如果你生了重病，現代醫術已經救不了你了，可不可以請你身邊的摯友，幫你最後一個忙，讓你解脫？或是，請醫生不要救你了，反而幫你解脫呢？

答案都是不行。

對刑法來說，生命是至高無上、而且不能放棄的權利。不管是按照對方的想法殺死對方，或是協助對方自殺，都會犯了刑法的「加工自殺罪」。

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不過，畢竟跟一般的殺人不太一樣。這時候的殺人，是得到被害人的同意，所以惡性沒有那麼重大，刑度也比一般的殺人罪低。



病人自主權利法

人生是一趟單程的列車，終點是死亡。

然而，許多醫療行為導致病人痛苦不堪。為了不讓病人再受折磨，是否要開放安樂死或是協助自殺，一直是熱門的議題。

2016 年，立法院通過《病人自主權利法》，不過卻跟我們所認知的安樂死和協助自殺不太一樣！

安樂死或協助自殺是縮短生命的旅程，提前迎接死亡，但是病主法則是讓生命回歸自然的進程，自然迎接死亡，不再施加外力延長。

病主法的通過是將醫療行為的決定交還給病人，讓病人有知情病情跟醫療行為成效與風險的權利，之後讓病人做出一個自我負責的決定。

但是誰也不知道意外和明天誰會先來，所以病主法可以預立醫療決定。

如果有預立醫療決定，當病情屬於末期、不可逆轉之昏迷狀況、永久植物人狀態、極重度失智、痛苦難以忍受且疾病無法治癒也無其他合適解決方法時，醫生可以不施行維持生命治療或人工流體餵養。

而且這個預立醫療決定在預立後，在反悔時可以隨時改變，以保障真正意願。

說說看你也會想預立醫療決定嗎？臺灣應該立法安樂死或協助自殺合法化嗎？

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