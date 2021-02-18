自由開講》面對中國打壓，國產疫苗更顯重要

泰溫斯

近日，防疫指揮官陳時中部長在接受廣播節目訪問時，破天荒地透露台灣曾向德國BioNTech公司採購500萬劑疫苗，卻遭中國「攔截」。而BioNTech公司則在今天「急轉彎」，承諾會向台灣「提供我們所生產的疫苗」。

這起事件，顯見台灣在國際上，處處被中國打壓的事實。其實，台灣過去採購疫苗，多直接向製造商採購，但是這次BioNTech公司「狀況特殊」。因為BioNTech是小公司，所以必須交由「中國上海復星公司」，來進行亞洲區的布局、簽訂總代理。

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換句話說，BioNTech的亞洲代理權，根本「牢牢掌握」在中國手上。沒有中國同意，台灣根本買不到BioNTech疫苗。這是陳時中部長在受訪時並未明說，但明眼人卻一看即知的事實。

面對中國的打壓，更顯見國產疫苗不可磨滅的戰略地位。台灣雖已透過COVAX等平台取得一定數量的疫苗。但是台灣市場不大，加上公衛體系完整，所以往往不被國際大廠視為是優先配送疫苗的地區。當疫情來臨時，大國只要一開始「囤貨」，台灣就只能任人宰割。過去的H1N1疫情，即有先例。

面對中國的打壓，更顯見國產疫苗不可磨滅的戰略地位。（REUTERS）

幸好，台灣疫苗廠商的研發實力非常雄厚，生產疫苗的優點也非常多。例如，現在「疫苗國家隊」的三家主力公司，均採用「次單位蛋白疫苗」等先進技術，使得台灣疫苗將不會出現如國外疫苗嚴重過敏、第二劑反應不佳、必須冷凍的缺點。

在未來，台灣疫苗不只能自給自足，更大有跨入國際市場的潛力。目前國內已有兩間公司進入第二期臨床，疫苗上路日期可說是指日可待。面對中國打壓，我們更該對「疫苗國家隊」多一點的信心。

賴清德副總統在探視國產疫苗廠商時，曾說疫苗的戰略要「購買與研發並重」，並要「走出台灣自己的路」。國防需要自主，疫苗當然也要「Made in Taiwan」。自主疫苗研發，才是打造台灣防疫「護國群山」的不二法門。

（作者為雜誌編輯）

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