自由開講》不用「中國疫苗」就是歧視？藍營混淆視聽！

謝安民

藍營說不用中國疫苗就是歧視中國，這種說法我認為不只是用翩動性的言詞來混淆視聽，而且以小人之心來度一件基於環境事實做出的考量。

藍營說不用中國疫苗就是歧視中國，這種說法我認為不只是用翩動性的言詞來混淆視聽，而且以小人之心來度一件基於環境事實做出的考量。圖為示意圖。（法新社）

第一，歧視是大家討厭的字眼和反對的行為。於是說這話的人，不去討論中國的疫苗安不安全，有沒有按步就班的經過第一、二、三期的新疫苗研究階段的考驗；也沒有給我們一個合理的解釋，為什麼大很多中國人，甚至中國領導人自己不打；就以一個情緒化的字眼，概括一切考量來攻擊。

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再說，中共獨裁統治下的中國並非對我們友善的國家；只要看毎日戰機的擾境威懾以及阻撓我們從世衞組織得到我們應有的權利，就可以知道中共政權是我們的de facto enemy（西班牙語：實際上的敵人）。我們會去向天天拿棍子敲打我們門的鄰居去借糖嗎？

第三，中國的食安、藥安記錄很差。世界上有那個國家的奶粉吃死了不少幼兒？有那個國家的食物藥品局的領導，因收受藥廠賄絡，放水不良藥品上市，而被處極刑的？有那個國家的國民出外旅遊，狂買外國奶粉，因為自己國家產的奶粉不可靠？我們要冒那個險從那個國家進口疫苗嗎？打出毛病來，主張從中國進口疫苗的人，願意買單賠償嗎？

（旅美退休心臓科醫師）

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