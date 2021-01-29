自由開講》全球應「究責」中國隱匿疫情

吳應麟

2003年SARS期間，參與和平醫院封院決策，時任台北市衛生局長邱淑媞，近日於臉書公開消遣政府外，還胡扯民進黨放「香港病毒」進台灣，害死了和平醫護。

大家沒有留意到的事情是，她竟然意圖扭曲歷史，因為當年SARS病毒並非來自香港，而是「廣東」。

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2003年SARS期間，參與和平醫院封院決策，時任台北市衛生局長邱淑媞（中），近日於臉書公開消遣政府外，還胡扯民進黨放「香港病毒」進台灣，害死了和平醫護。（資料照，本報合成）

十七年前，邱淑媞封院扯台灣後腿；十七年後，邱淑媞成為中國傳聲筒，幫中國說話。明明是無能害死人，竟還刻意把「中國廣東SARS病毒」嫁禍給「香港」，幫忙轉移隱匿歷史，行徑等同「中共大外宣」。

另外，更可惡的事情是，這十七年來，中共隱匿與甩鍋功力始終如一。十七年前，中國隱匿SARS疫情延遲通報，全球 63 億人口奪走 774 條寶貴生命，並把病毒發源地甩鍋香港。

十七年後，中國同樣隱匿武漢肺炎疫情，全球 78億人口，有超過200萬人染疫死亡，且又再度甩鍋，引用各種來路不明研究，企圖把發源地推卸到中國以外其他國家。

中共統治手法，就是竄改歷史，洗腦人類記憶，這種事情絕不能再讓它發生。當年SARS可以傳播出去，就是因為隱匿，當年卻不針對中國進行究責，因此這次又慣性隱匿，招致病毒肆虐全球、死傷無數且經濟嚴重衰退。

所以，人類這次一定要記取教訓，全球一定要共同「究責」中國，悲劇才不會再度重演。

（高雄市民，台灣基進政經私塾學員）

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