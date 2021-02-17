胡，怎麼說》不准台灣用「武漢肺炎」？你姓「黨」！

胡文輝

每隔一段時間，藍軍政客、媒體就配合中共大外宣操作一回禁用「武漢肺炎」的戲碼，說那是歧視中國人云云。在此只反問一句：你、你們都姓「黨」吧？否則，為何遵奉中共的大外宣如「聖旨到」！

大疫起於武漢、病毒源發中國！這是舉世公認的事實，所以，在疫情爆發之初，從中國就開始使用「武漢肺炎」四字，並沿用至今。

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後來，中國大甩鍋，意圖為疫情大爆發、禍殃全世界卸責，動用大外宣、外交壓力及收買、網路封禁等等專制闇黑力，不但在中國國內禁用「武漢肺炎」，硬是改名「新冠肺炎」，更透過操控WHO秘書處及大外宣等國際攻勢，施壓各國比照中國改名。

使用「武漢肺炎」四字，只是標記當初疫起之地，約定俗成而已，本無歧視之意。

何況，最近WHO專家小組在中國重重阻撓一年之後，在中國清洗、刷白、滅跡至少數十次之後，才終於到了大疫之起的武漢疫調，這樣的疫調，不少各國專家質疑只是為中國卸責套招而已，但是，即使如此，WHO專家小組還是發現疫起當時的一些蛛絲馬跡，包括前年12月底中國通報疫發之前，當地其實至少已有1千多起以上染疫病例，而且至少發現了當時即有13種變種亞型，而中國當時隱瞞了。

所以，稱武漢肺炎，何錯之有？何歧視之有？只因中共政權說不准用，用了就變成錯！只因中共認為這四字歧視他們，用了就變成歧視！

台灣不是中國的一部分，沒道理要依中國意旨行事，學名就用「COVID-19」，俗名使用大家習慣、熟悉、方便的名稱如「武漢肺炎」，何罪之有？

台灣的政黨、政客、媒體，除非姓「黨」、姓「中共」，否則就不會、不必把中共大外宣甩鍋之計當聖旨遵奉！

但是，偏偏有馬英九等國民黨人、藍紅媒體不但自己「奉中共的旨」行事，還屢屢施壓政府必須「遵旨」，規定不准使用武漢肺炎四字。

但是，偏偏有馬英九（左）等國民黨人、藍紅媒體不但自己「奉中共的旨」行事，還屢屢施壓政府必須「遵旨」，規定不准使用武漢肺炎四字。（報社合成／法新社）

藍媒提到的「新冠正名」，其實曝露了他們本質上就是姓黨、姓中共，他們所謂的「正」，就是中共講的新冠肺炎就是「正」，稱武漢肺炎就打成「不正」、「歧視」、「負面」，就是那個「黨」說了算，他們只是奉中共的旨在台灣說嘴！

他們過去都曾高唱漢賊不兩立，中華民國是「漢」、中共是「賊」，現在他們由藍轉紅、舔共去也，把原來稱做的賊當做漢、當做正，還去依附投靠專制政權，反過來把台灣、中華民國當做賊，這根本就是背叛，背叛台灣、背叛民主、背叛中華民國！

再強調一遍、千遍萬遍，你們姓黨、我們絕不！

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