自由開講》楊志良只是誠實說出國民黨的官僚文化

陳啟濃

台灣這幾天讓人感到最冷酷的不是寒流，而是馬英九執政時的衛生署長楊志良對醫護人員說出的批評內容，讓人感受到冰冷的人情，不僅深深刺痛了醫護人員的內心，更讓所有國人感受到不同政黨執政的人情冷暖。

楊志良的防疫邏輯正如國民黨一貫的用人邏輯，只要聽話會拍馬屁，即使出問題惹麻煩，也是升官發財。而那些在第一線腳踏實地辛勤付出的公職人員，如果沒有依附黨派沒有裙帶關係，如果業務上發生問題，就假借執政的魄力，借題發揮，欲加之罪何患無辭，藉機剷除非我族類。

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楊志良的防疫邏輯正如國民黨一貫的用人邏輯，只要聽話會拍馬屁，即使出問題惹麻煩，也是升官發財。圖為馬政府時期擔任衛生署長楊志良（右）及行政院長吳敦義（左）。（資料照）

像楊志良之流，可能連對病人的急救程序與所冒風險都不熟，對於醫院只懂紙上談兵的「醫務管理學」，所以對於醫護人員的辛勞都體會不出來，只會口口聲聲「法辦」、「開除」，十足的官僚主義。用「權力」來踐踏「專業」，外行領導內行，帶人不僅不知帶心，而且還賣弄權勢，欺負弱勢。

因為國民黨傳統的文化就是「逢迎拍馬」、「照顧自己人」、「凡事不講道理」、「不問是非」、「有關係就沒關係」、「沒關係就有關係」。基層人員對黨來說，只是一條狗，要忠心聽話，不能有自己的創見，因為官大學問大，對長官要唯命是從，因為長官永遠是對的。就好像筆者學校學生發生爭執導致意外傷亡，縣政府將它用來作為校長遴選的藉口，趁機剷除非我族類。這就是不講道理，濫用權力。

對於這次不幸感染的醫師，不僅犧牲奉獻，每天冒著被傳染的風險，卻還要承受像楊志良這樣「假專業人士」的羞辱指責，頂著「前衛生署長」的頭銜，混淆視聽，讓社會大眾無法體會防疫醫院的風險，以及防疫醫生的無私奉獻。

倘使這些願意為國家防疫工作冒著生命危險的醫師，只是因為突發性不可預知的感染，就要停止醫療救護與自己的生活，這樣的過當要求，還會有多少熱血的醫生願意犧牲奉獻？

（曾任國中校長）

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