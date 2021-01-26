健康醫療網》小學近視暴增期 未妥善控制恐早發白內障

眼科醫師王馨慧表示，小學生近視度數增加最快，若未妥善控制，很容易就成為高度近視，日後早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等機率超高，甚至永久性失明。

周小弟夜間配戴角膜塑型片，定期接受角膜地形圖檢查。

根據教育部108學年度統計，全台小學生近視人數已高達50萬人，其中更顯示到高中時近視率已經突破八成。台灣學生高近視盛行率、高度近視比例高、低齡發生率高的三高危機，知名眼科院長王馨慧醫師表示，小學生近視度數增加最快，若未妥善控制，很容易就成為高度近視，日後早年性白內障、青光眼、視網膜剝離、黃斑部病變等機率超高，甚至永久性失明。

500度為高度近視 兒童一年增加50度為限

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高度近視的後遺症不少，WHO更下修高度近視的定義為500度，王馨慧醫師表示，醫學界發現高度近視的國小學生，眼球年齡幾乎是80歲老人家的眼球，若有近視警訊的時候就應該儘早進行控制。正常情況下應控制一年增加幅度50度以內，但未妥善控制可能一年暴增125度，一下就成為高度近視，還可能影響兒童學習及自信心，家長應有正確觀念，協助兒童度數不加深。

衛福部建議，應安排戶外活動、避免長時間盯著螢幕、光線充足、均衡飲食等；醫療上則建議點阿托品藥水（即散瞳劑）、配戴兒童近視控制眼鏡或角膜塑型片。不過醫師補充，散瞳劑及眼鏡對於活潑好動的小朋友相對不便，點散瞳劑可能會有畏光或刺痛反應，眼鏡可能在運動時造成損壞。

角膜塑型片晚上戴著睡 白天不戴也清晰

目前較推薦角膜塑型片控制度數，王馨慧醫師說明，兒童於睡前戴上，配戴6至10小時，利用物理原理調節眼角膜弧度，起床後恢復清晰視力，無需藥物且不影響眼睛的自然調節力，配戴中的兒童病患大多有良好的反饋。角膜塑型片雖無法逆轉近視，但可以有效控制度數，到成年後再研擬後續治療及矯正方式。

兒童戴眼鏡易損壞 角膜塑型片有效控制度數

目前就讀小學五年級的周小弟，三年級時發現近視約100度，初期透過點散瞳劑跟近視控制眼鏡控制，但生活跟學習上相當不便，變得不規律點藥水，使得控制效果降低，度數飆高至250度。在聽到同學配戴角膜塑型片的經驗後，向醫師諮詢，至今配戴7個月左右，近視控制在250度沒有繼續飆高，對於周小弟來說不用戴眼鏡，白天視力就可以達到1.2，清楚又方便。周媽媽表示不用擔心孩子玩樂時碰撞受傷，也不再擔憂他會變成高度近視。

小三到小六度數暴增期 早發性白內障年輕化

眼科診所醫療長賴威廷提醒，小學生度數增加非常快，尤其三年級到六年級這段時間，若是沒採好剎車，很容易變成高度近視，眼部病變風險很高。他曾接過30出頭便白內障開刀的患者，近視度數約600、700，晚上時狂看手機，固定光線一直照射眼球就變成白內障，呼籲小學生應妥善控制度數。王馨慧醫師也提醒，角膜塑型片相當方便，但每天清潔也很重要，不落實可能引起眼部感染，對於眼部造成傷害，這點都會提醒家長要多費心留意。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者黃心瑩 小學近視暴增期 未妥善控制恐早發白內障

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