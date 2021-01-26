胡，怎麼說》國民黨想翻船？一邊興風作浪，一邊喊風雨同行！

國民黨昨發起「風雨同行」臉書特效框挺抗疫英雄，它總算幡然悔悟、痛改前非了？可是，它一路走來，都在亂防疫、扯後腿，現在哪裡改過向善了？請看馬英九、邱淑媞、吳斯懷、楊志良、費鴻泰、陳玉珍、馬文君....族繁不及備載的嘴臉，它哪有改，只是在搞兩手策略吧！

馬英九、邱淑媞18年前因SARS疫情做的「和平封院」，因決策錯誤、執行大誤，封院導致31死（包括7位抗疫醫護及24位院內被封民眾），且因病毒早已外擴、疫情波及全台，這是個慘痛無比的教訓。

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和平封院的教訓很慘痛、但經驗很寶貴，更是抗疫最好的「負面教材」，這次台灣面對武漢肺炎（COVID-19）病毒來襲，就從中吸取很多經驗，避免了很多重蹈覆轍的錯誤，當年慘痛的教訓沒有白費，抗疫英雄醫護的生命沒有白白犧牲。

馬英九、邱淑媞18年前因SARS疫情做的「和平封院」，因決策錯誤、執行大誤，封院導致31死（包括7位抗疫醫護及24位院內被封民眾），且因病毒早已外擴、疫情波及全台，這是個慘痛無比的教訓。圖為當時身為市長馬英九（右）及衛生局長邱淑媞（左）。（資料照）

把和平封院當做寶貴的負面教材，並無把馬、邱等再拉出來痛打之意，但是，邱淑媞、馬英九等人，卻一心一意意圖藉武漢肺炎病毒入侵、桃醫清空陷落事件，為他們當年犯下未做準備就做決策封院、執行更全無配套、滿盤皆是錯與亂來平反洗白，根本出發點心態就不良，出口成謊更在亂防疫。

和平封院的史實俱在，共同打過抗SARS聖戰的醫護公衛人員記憶猶新，高等法院的國賠判決、監院的調查報告，都在在證明馬、邱等人鑄下的彌天大錯，豈容馬、邱等國民黨人趁大疫又起、防疫最緊急之時，顛倒是非、篡改歷史？

大家都還記得，當年邱淑媞穿「太空裝」配備氧氣罩進入和平醫院的影像，而院內醫護人員卻連隔離衣、醫用口罩都缺乏，幾乎赤手空拳和病毒博鬥。

現在，邱、馬等人若能虛心檢討、自我反省，提出錯誤的過往經驗，供這次打抗疫聖戰的防疫國家隊參考，避免錯誤重來，一定可以獲得很大的尊重。但是，這些人的眼中只有自己、沒有別人、沒有台灣，真的是無可期待的廢又來亂！

再看，國民黨不分區立委吳斯懷，3、4天前還高唱桃醫應封院、甚至封區、封城，批評陳時中為何該封不封？昨天因疫情擴大，陳時中決定擴大隔離檢疫到5000人及桃醫全院列紅區，還沒到封院的階段，吳斯懷卻怒罵：把那麼多人隔離，家事誰做？誰去買菜？藍軍的政、媒、嘴這種翻臉如翻書、不要臉、兩面罵的，何止吳斯懷一個？他們的共同點就是，對習大大的中共政權以專制手段，封鎖中國的一城、數城，動輒10萬、百萬、千萬人，卻崇拜的不得了。

國民黨立委吳斯懷昨日發文批評指揮中心因應桃園醫院群聚感染匡列近5000人居家隔離，認為過年快到了，隔離後家事誰做、誰去買菜？言論一出引發網友砲轟。（資料照）

再看藍委費鴻泰、陳超明、陳玉珍等等等一大票，江啟臣也有份，找各種藉口卡住及刪除防疫團隊執行者疾管署及衛福部預算，說是監督，其實根本就是意圖勒住防疫團隊的脖子、綁住手腳，不讓全力和病毒作戰，這種行為不就是和病毒一國的嗎？

防疫團隊前方和病毒作戰吃緊，國民黨在後方挖洞放病毒；桃醫在前線的最前線苦戰了近一年，現在不幸遭病毒攻破卻又遭藍軍補一槍。國民黨現在說要「風雨同行」，這很好，但是一邊興風作浪，一邊喊風雨同行，肯定是想把船弄翻了！

再看藍委費鴻泰（左）、陳超明（中）、陳玉珍（右）等等等一大票，江啟臣也有份，找各種藉口卡住及刪除防疫團隊執行者疾管署及衛福部預算，說是監督，其實根本就是意圖勒住防疫團隊的脖子、綁住手腳，不讓全力和病毒作戰，這種行為不就是和病毒一國的嗎？（報社合成照）

請國民黨馬上停止興風作浪亂防疫，大家才能風雨同行、同舟共濟、共渡疫情險灘。江啟臣黨魁，能嗎？

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