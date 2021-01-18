韋恩的食農生活》鬼滅之刃給日本疫情經濟打入「全集中呼吸」？！

根據日本媒體調查，這段期間與鬼滅之刃聯名代言的超商產品就有25家公司的70件商品之多，如果再計入不同的包裝設計的話，那就有超過200件以上的商品。

韋恩的食農生活

2020年以來日本受到新冠肺炎很大的威脅，這個慘狀一直延續到2021的現在仍不見緩和的狀態，在家工作或禁止聚會的情況下，對零售經濟是很大的打擊，尤其是對食品飲料界衝擊非常大。

就在這一片低迷之下，鬼滅之刃的出現彷彿是經濟的一個救世主，本身漫畫、電影創下佳績，電影也創歷年來電影賣座第一名的紀錄。最重要的是，鬼滅之刃對其他商品也產生外溢的效果，與它聯名代言的產品也都創下意想不到的佳績，算是對日本受傷的經濟打入一口全集中呼吸，產生急速療傷的效果。

請繼續往下閱讀...

根據日本媒體調查，這段期間與鬼滅之刃聯名代言的超商產品就有25家公司的70件商品之多，如果再計入不同的包裝設計的話，那就有超過200件以上的商品了。其中最經典的就是2020年10月推出的DyDo 鬼滅之刃罐裝咖啡，上市時就創下單週銷售高於平均15倍的紀錄。

在Dydo10月推出鬼滅之刃罐裝咖啡之前，可謂是受疫情創商很深，因為Dydo的主體是做罐裝飲料的，尤其在日本街頭林立的自動販賣機上市占率很高，但是長期以來受到年輕人漸漸不喝罐裝飲料的影響，短期又受到疫情的急速打擊，在2020年1-9月統計整體罐裝飲料營收下滑了10%，但是自從10月5日上市了罐裝咖啡後，3週內就熱銷5000萬罐，因此造成10月的咖啡業績就大大的成長了19%，而11月的咖啡業績也成長了11%，讓Dydo從低迷的景氣中喘了一口大氣。

（韋恩的食農生活提供）

不過與鬼滅之刃的聯名商品這麼多，Dydo能夠有特別好的斬獲，也是有自己的努力，不僅僅是依賴鬼滅之刃的光環。Dydo這次推出的總共有28種商品，當然包含了主角炭次郎、禰豆子以及9柱等等主角，然後推出在「原味」「絶品 微糖」「絶品 咖啡歐蕾」三種口味上，DyDo別具匠心的將各角色、背景與口味進行絕妙的搭配，「原味」就呈現了具代表性的場景，「絶品 微糖」就搭配了緊張的戰鬥表情，「絶品 咖啡歐蕾」就呈現了各主角輕鬆的畫面。所以產品多變化，會讓人想一買再買，而且也成功讓年輕消費者回流，可謂一舉兩得。

（韋恩的食農生活提供）

同期也有丸美屋推出鬼滅之刃咖哩包，也是創下銷售奇蹟，推出就造成57倍的銷售量。

（韋恩的食農生活提供）

日本過去其實也有許多動漫角色合作代言的先例，只是鬼滅之刃的效果特別驚人。像在2017年的時候，便利商店的LAWSON宣布要與艦娘的鹿島聯名，3天之內就讓股價上漲了5000日幣，也算是另一種紀錄。

（韋恩的食農生活提供）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 鬼滅之刃給日本疫情經濟打入「全集中呼吸」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法