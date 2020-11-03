神楽坂週記》是推坑太用力還是玻璃心？意想不到的「鬼滅霸凌」現象

本文並無意評論《鬼滅之刃》這部作品本身的好壞，而是想要指出：或許這種爭議跟煩惱，還真的只會發生在日本這樣同步壓力非常高、人們非常害怕自己「與眾不同」的社會形態裡⋯⋯。

神楽坂雯麗

「你還沒去看？為什麼不看？」

可能是2020年以來討論度最高的少年漫畫《鬼滅之刃》在動畫化之後迅速爆紅，繼電視動畫後上映的電影版《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》也一再火速打破歷來日本動畫電影的賣座紀錄，成為繼宮崎駿、新海誠、庵野秀明、迪士尼⋯⋯等賣座保證之後的最新一匹票房黑馬。

《鬼滅之刃》在日本上映16天後總觀影人次突破千萬人次，打破《你的名字》的39天破千萬觀影人次紀錄。（彭博）

在強大的行銷操作背景之下，《鬼滅之刃》以接近創紀錄的速度，成為疫情爆發以來少數幾乎不受其影響，並迅速席捲全日本的社會現象，就連日本首相在國會也引用了漫畫中的台詞來答詢。這波全方位的「鬼滅熱」，至今依然看不出勢頭有減緩的跡象。

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然而，對那些並非《鬼滅之刃》漫畫忠實讀者或動畫觀眾，或者至少對該作品並不那麼感興趣的人來說，他們最近卻可能發現，自己突然需要面對某種意料之外的社會壓力。今天日本就有報導揭露了這種姑且被稱為「鬼滅霸凌」（鬼滅の刃ハラスメント、キメハラ）的同調壓力現象。

具體來說，典型的「鬼滅霸凌」表現大多如下所述：

1. 強力推薦：「你還沒看鬼滅嗎？快去看、快去看啦」 2. 否定他人的選擇：「居然有人會不喜歡鬼滅？」 3. 即使當事人真的沒興趣，也已經形成難以向他人據實以告「其實我覺得不怎麼樣，或不感興趣」的氣氛。

有些人覺得，電影院線全都在上映《鬼滅之刃》，其他觀影選擇因而受到嚴重的限縮，也是一種「鬼滅霸凌」；另外也有人表示過去在《冰雪奇緣》、《你的名字》等動畫作品大爆紅前後，其實也有過類似的感受。

另一方面，也有人覺得這種「壓力」是太過於玻璃心了。而且這種「〇〇霸凌」的語法，根本就可以套用在任何其他稍熱門的動畫、漫畫、電影⋯⋯等作品標題上。

「看不到別的電影，你要去跟電影院抱怨啊，他們開門就是要賺錢的，播鬼滅有什麼不對？」 「想太多了吧，什麼東西都可以加上霸凌兩個字，那我是不是也可以說我受到了『霸凌霸凌』（ハラハラ，不管做什麼都會被說是霸凌的霸凌）呢？」 「如果《鬼滅之刃》熱潮真爆紅到會對人造成霸凌壓力，這難道不是這些媒體幫忙行銷炒作出來的嗎？現在才想來滅自己點的火嗎？」 「我不太懂什麼鬼滅霸凌，但友人刻意拿我喜愛的某作品來比較，然後強調『鬼滅絕對比那個更精彩』，搞得我胃口全失根本就不想看了。要推薦什麼東西給別人應該有更好的說法吧。」 「但是，那些平常根本不看漫畫、動畫的歐吉桑，突然在職場上熱烈地拿少年漫畫的話題當談資的景象，看起來確實很令人驚悚啊⋯⋯」 「這就好像那些流行美食，如果沒吃或不想吃，就會被人說『哎呀這樣你的人生就不完整啦』之類，只是這次剛好主體是鬼滅這部動畫而已。比起鬼滅霸凌，我覺得更像是受到強迫推銷霸凌吧。」

《鬼滅之刃》劇場版在台上映後也刷新今年台北單日票房最高紀錄。代理商木棉花在臉書po出影廳外大排長龍的畫面。（圖擷自木棉花臉書）

這篇翻拍新聞畫面的推特貼文從今天（3日）早上就引起了熱烈的轉推討論，無論是否喜愛《鬼滅之刃》這部作品，或是自認有無受到報導中所謂「鬼滅霸凌」的人，都有一套自己的想法跟意見。

本文並無意評論《鬼滅之刃》這部作品本身的好壞，而是想要指出：或許這種爭議跟煩惱，還真的只會發生在日本這樣同步壓力非常高、人們非常害怕自己「與眾不同」、陷入少數邊緣的社會形態裡⋯⋯。

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