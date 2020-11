胡，怎麼說》從現在起「全集中呼吸」，看美國大選揭曉！

胡文輝

2020美國大選,現正在投票,估計明日中午之後或稍晚,各州選舉結果將陸續出爐。此次美國大選結果對台灣而言,恐將牽一髮而影響全局,台灣人民關注度是歷來之最。

不過,畢竟這是美國的大選,台灣不能、不該、不必、也無力介入,事實上對大選的影響力可說接近於零,所以,就隔洋看象(共和黨)、驢(民主黨)相踢吧,今天起到美國大選揭曉的24小時、48小時、72小時或更久?大家就「全集中呼吸」,屏息準備接受結果,看川普、拜登誰勝出,並馬上因應!

「全集中呼吸」是「鬼滅之刃」中,鬼殺隊劍士修練的戰技戰法,提升人類的正向力量,才能力抗鬼物,見鬼殺鬼。

台灣目前要對抗的「鬼」,一個是外力進犯的威脅,一個是內部唯恐台灣不亂的邪惡勢力。

外力進犯威脅是明顯可見的,中共軍機侵擾台灣已接連數月,昨天一天,中共就派8架次軍機侵擾台灣空域,其中包括殲-10、殲-16、Su-30三型戰機各2架次,台灣必須「全集中呼吸」力抗中共威脅,保衛家國、守護民主,也因此,「全集中呼吸」關注美國大選結果的變與不變。

內部唯恐台灣不亂的邪惡勢力,在美國大選議題上,大肆操作誣指台灣政府押寶川普、更自行推估台灣將押錯寶、下場將如何如何的慘,先「幸災樂禍」一番。其實,多數台灣人民對美國大選結果有「主觀的期待」,這是不爭的事實,但是,台灣政府面對的是「美國政府」,不論是共和黨川普政府、民主黨拜登政府,都是美國政府,因此對美國大選嚴守中立是必要且適當的,這是「客觀的事實」,何來押寶?

親中舔共的邪惡勢力,故意炮製、塑造台灣政府押寶印象,就是意圖讓台灣押對寶沒賞、押錯寶就倒楣,製造小鞋惡意套在蔡英文總統腳上,「對台灣不利、就對中國有利」,就是親中舔共政黨、媒體慣用的操作手法,所謂「押寶說」,不過又是老狗耍給老共看的老把戲。

這次美國大選戰況空前激烈,更因網路戰全面盛行,以及因應武肺疫情提前投票及通信投票比例大增已超過選民數的一半,而美國傳統主流媒體及社群媒體(所謂建制派及新建制派)選邊站,全面封禁、封印對拜登選情不利的拜登之子杭特恐涉醜聞等訊息,效應及影響更難估測,選情預測也空前混亂,只能等票開出來後分出勝負。即使有部分民調事後證實準確,也有如什麼哥猜中而已,之後再找理由說明「為何命中」。像2016年大選時,選後有分析認為加入「行為心理」參數的民調較為準確,不過,這也是「事後諸葛」。

這回大選,就引最高絕地武士尤達大師說的那句話:「很難說,未來總是在變(Difficult to see. Always in motion is the future.)。」

在變與不變間,就我一個台灣人的小小主觀期待,就是希望川普連任成功、國會兩院民主黨席次過半。

