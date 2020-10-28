胡，怎麼說》台灣人為何多數挺川普？

胡文輝

川普、拜登決戰2020美國總統，下月3日分勝負。民調顯示，台灣人多數挺川普，除了親中舔共的急統派之外，大都希望川普連任，為什麼？以下是筆者的觀察 :

1，中國逼的。中國對台灣的武嚇壓力催迫下，台灣人普遍希望對中國強硬、力挺台灣，而且已付諸實際作為（外交、軍事、軍售等）的川普總統，能夠順利連任，這樣至少可以讓目前台灣在中共壓力下「挺住」的情況，可以「無縫接軌」，順利過渡、維持延續到明年以後。

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台灣人本對美國的共和、民主兩黨，對川普、拜登，並無特別的好惡，但在中共步步進逼、企圖併吞台灣的壓力下，多數台灣人當然期望川普當選連任。

2，美國優先。「親美路線」是中華民國台灣多年來的生存法則，從兩蔣時代就是如此，民主化之後，台灣和美國更增加了自由民主的普世價值交集。近10多年來，在「親美」的國際政治天秤上，又加上「和中」的砝碼，兩者皆得是小國在兩個大國之間的自保之道。

不過，當親美、和平兩條路線發生衝突時，親美仍是最優先，因為事關國家前途生存，即使是棋子，也選擇當美國的棋子，不當中國附屬的棋子。

馬英九執政那8年，把「和中」當做最優先，甚至變成親中、媚中、舔共，蔡英文政府則努力拉回、重建美國優先路線。在親美、和中必須有輕重之分時，大多數台灣人民認同蔡政府的親美為重，並感受到川普政府對台灣的支持與善意，從而挺川普連任。

3，現任優勢。川普是美國現任總統，無論在台灣或美國，都具有所謂現任優勢，台灣人認同美國優先，從而認同現任美國總統川普。

4，現實考量。台灣政府對美國大選必須嚴守中立，因為台灣交往對象是「美國政府」，不能任何預設川普政府或拜登政府，共和、民主兩黨對中政策差別不大，但是，很多台灣人都看出了現實問題，就是如果美國發生政黨輪替，不但11月3日到明年1月20日新政府上任，可能出現的「看守期」，還有所有新任閣員、政務官都需經參院同意人馬全部到位，經3個月算是快的了，恐會形成「空窗期」，這對瞬息萬變的台、美、中關係不利，基於現實、穩定的考量，台灣人多數挺川普連任。

川普、拜登決戰2020美國總統，下月3日分勝負。（法新社）

美中經貿大戰其實是國際政治版塊變動的序幕戰，在美國、中國已形成集團對抗之勢的當今，台灣為了自由民主的生活方式，必須選擇站在有共同價值的美國陣營。這是大多數台灣人的共認。

不管你喜歡或討厭川普，他現在就站出來對抗一黨專政、一人獨裁的習近平政權，就如同當年邱吉爾對抗希特勒，即使你討厭川普，也要挺川普。不過，要認清的是，台灣對美國大選的影響力接近於零，所以，只要關心就好，焦慮沒有任何作用。

再看，美國自由派媒體及社群媒體絕大多數挺拜登，幾乎全面封殺對拜登不利的訊息（拜登及其子杭特所涉醜聞），這正凸顯所謂自由派媒體的偽善、矯情、偏私，他們在選前不報導、不見做專案調查，以免對拜登不利。那幾家自由派主流媒體在選後，或許會對拜登及其子杭特所涉醜聞有調查報導，但就如火車早已開走了，他們才吹哨，對選舉大局不發生任何影響。

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